Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал разделился в поддержке двух вратарей. Кто на стороне Лунина?
Испания
15 января 2024, 20:35 |
1439
0

Реал разделился в поддержке двух вратарей. Кто на стороне Лунина?

Украинца поддерживает главный скаут и руководство «сливочных»

15 января 2024, 20:35 |
1439
0
Реал разделился в поддержке двух вратарей. Кто на стороне Лунина?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага

15 января Андрей Лунин помог «Реалу» победить «Барселону» и торжествовать в Суперкубке Испании.

По информации испанского издания Relevo, в настоящее время «королевский клуб» разделился в поддержке Кепы Аррисабалаги и Лунина. Испанский голкипер больше нравится тренерскому штабу, особенно баск импонирует тренеру вратарей Луису Льопису. Украинца Лунина поддерживает в «Реале» руководство клуба и главный скаут команды Юни Калафат.

Ранее главный тренер сливочных Карло Анчелотти сообщил, что Кепа вернется в ворота «Реала» в следующем матче Ла Лиги против «Альмерии», а Лунин сыграет в мадридском дерби Кубка Испании против «Атлетико».

По теме:
Суперзвезда Реала расхвалил Лунина после матча с Барселоной
Настиг Зидана. Анчелотти установил достижение в Реале
Источник: капитан мадридского Реала перейдет в Милан
Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Relevo
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Капитан Реала расцеловал Лунина после победы над Барсой в Суперкубке
Футбол | 14 января 2024, 23:35 7
ВИДЕО. Капитан Реала расцеловал Лунина после победы над Барсой в Суперкубке
ВИДЕО. Капитан Реала расцеловал Лунина после победы над Барсой в Суперкубке

Королевский клуб обыграл «сине-гранатовых» со счетом 4:1, Андрей вышел вместо Кепы

Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Футбол | 15 января 2024, 18:55 0
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф

Турнир состоится с 13 января по 11 февраля в Кот-д'Ивуаре

У кого 10? Стала известна оценка Лунина за матч Суперкубка Реал – Барселона
Футбол | 14.01.2024, 23:20
У кого 10? Стала известна оценка Лунина за матч Суперкубка Реал – Барселона
У кого 10? Стала известна оценка Лунина за матч Суперкубка Реал – Барселона
ФОТО. Скандал в Турции. Игрок выступил против ХАМАС и попал за решетку
Футбол | 15.01.2024, 14:23
ФОТО. Скандал в Турции. Игрок выступил против ХАМАС и попал за решетку
ФОТО. Скандал в Турции. Игрок выступил против ХАМАС и попал за решетку
«Кепе пора собирать чемоданы». Фаны в восторге от игры Лунина в Эль Класико
Футбол | 15.01.2024, 07:59
«Кепе пора собирать чемоданы». Фаны в восторге от игры Лунина в Эль Класико
«Кепе пора собирать чемоданы». Фаны в восторге от игры Лунина в Эль Класико
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвардиола разозлился на де Брюйне после матча Ньюкасл – Манчестер Сити
Гвардиола разозлился на де Брюйне после матча Ньюкасл – Манчестер Сити
14.01.2024, 07:50 1
Футбол
Александр ХАЦКЕВИЧ – о смерти Белькевича: «Не смог вытащить его из ямы»
Александр ХАЦКЕВИЧ – о смерти Белькевича: «Не смог вытащить его из ямы»
14.01.2024, 17:19 6
Футбол
ФОТО. Что происходит у звезды Ман Сити? Вслед за женой сбежала и любовница
ФОТО. Что происходит у звезды Ман Сити? Вслед за женой сбежала и любовница
14.01.2024, 07:31 13
Футбол
Цыганкову досталось. Тренер Жироны прокомментировал матч с Альмерией
Цыганкову досталось. Тренер Жироны прокомментировал матч с Альмерией
14.01.2024, 18:27 1
Футбол
Громкая сенсация. Ястремская уничтожила чемпионку Уимблдона на АО 2024
Громкая сенсация. Ястремская уничтожила чемпионку Уимблдона на АО 2024
15.01.2024, 03:35 22
Теннис
Джокович четыре часа сражался с 18-летним хорватом в первом круге Aus Open
Джокович четыре часа сражался с 18-летним хорватом в первом круге Aus Open
14.01.2024, 14:17 1
Теннис
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2024
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2024
15.01.2024, 04:18 1
Теннис
Реал Мадрид – Барселона – 4:1. Хет-трик Винисиуса. Видео голов и обзор
Реал Мадрид – Барселона – 4:1. Хет-трик Винисиуса. Видео голов и обзор
14.01.2024, 23:00 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем