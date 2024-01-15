Реал разделился в поддержке двух вратарей. Кто на стороне Лунина?

15 января Андрей Лунин помог «Реалу» победить «Барселону» и торжествовать в Суперкубке Испании.

По информации испанского издания Relevo, в настоящее время «королевский клуб» разделился в поддержке Кепы Аррисабалаги и Лунина. Испанский голкипер больше нравится тренерскому штабу, особенно баск импонирует тренеру вратарей Луису Льопису. Украинца Лунина поддерживает в «Реале» руководство клуба и главный скаут команды Юни Калафат.



Ранее главный тренер сливочных Карло Анчелотти сообщил, что Кепа вернется в ворота «Реала» в следующем матче Ла Лиги против «Альмерии», а Лунин сыграет в мадридском дерби Кубка Испании против «Атлетико».