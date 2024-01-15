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Украина. Премьер лига
15 января 2024, 12:26 | Обновлено 15 января 2024, 13:01
2140
0

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский нападающий перешел в титулованный клуб Серии А

Молодой нападающий Демян Есин продолжит карьеру в системе «Торино»

15 января 2024, 12:26 | Обновлено 15 января 2024, 13:01
2140
0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский нападающий перешел в титулованный клуб Серии А
ФК Торино. Демян Есин

16-летний нападающий Демян Есин официально перебрался в систему «Торино». Украинец уже присоединился к «быкам» и будет играть за их молодежную команду U-17.

Есин – воспитанник «Мариуполя» (2019-2020). В Украине играл также за молодежные команды «Шахтера» (2020) и «Колоса» (2021-2022). В 2022 году перешел в польский «Гутник». Имеет также опыт выступлений в составе юношеской сборной Украины U-16.

Демян является сыном экс-игрока «Шахтера» и «Ворсклы» Дмитрия Есина.

Прошлым летом «Торино» интересовалось полузащитником киевского «Динамо» Владимиром Бражко.

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Источник ФК Торино
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