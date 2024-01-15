ОФИЦИАЛЬНО. Украинский нападающий перешел в титулованный клуб Серии А

16-летний нападающий Демян Есин официально перебрался в систему «Торино». Украинец уже присоединился к «быкам» и будет играть за их молодежную команду U-17.

Есин – воспитанник «Мариуполя» (2019-2020). В Украине играл также за молодежные команды «Шахтера» (2020) и «Колоса» (2021-2022). В 2022 году перешел в польский «Гутник». Имеет также опыт выступлений в составе юношеской сборной Украины U-16.

Демян является сыном экс-игрока «Шахтера» и «Ворсклы» Дмитрия Есина.

Прошлым летом «Торино» интересовалось полузащитником киевского «Динамо» Владимиром Бражко.