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  4. БРАЖКО: «Когда продали Сидорчука – понял, что на меня рассчитывают»
Украина. Премьер лига
17 октября 2023, 15:23 |
432
0

БРАЖКО: «Когда продали Сидорчука – понял, что на меня рассчитывают»

Хавбек «Динамо» – об интересе со стороны «Торино»

17 октября 2023, 15:23 |
432
0
БРАЖКО: «Когда продали Сидорчука – понял, что на меня рассчитывают»
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Полузащитник «Динамо» Киев Владимир Бражко рассказал о том, как отреагировал на интерес к себе со стороны «Торино» минувшим летом:

«Это было приятно. Первая команда, которая интересовалась мной и сделала предложение. Конечно, я верил, что могу перейти, но это было решение президента не продавать меня. Сначала я расстроился, но потом продали Сергея Сидорчука, я понял, что на меня рассчитывают в и надо доказывать, показать в «Динамо» сезон-два и тогда идти, если договорятся клубы».

Ранее Бражко сравнил тренеров молодежной сборной Украины – Унаи Мельгосу и Руслана Ротаня.

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Владимир Бражко Динамо Киев Торино Сергей Сидорчук
Источник Суспильне Спорт
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