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  4. Ротань или Мельгоса? Бражко оценил тренеров Украины U-21
Молодежные турниры
17 октября 2023, 07:55 | Обновлено 17 октября 2023, 07:56
1577
4

Ротань или Мельгоса? Бражко оценил тренеров Украины U-21

Сейчас у команды более атакующий футбол

17 октября 2023, 07:55 | Обновлено 17 октября 2023, 07:56
1577
4
Ротань или Мельгоса? Бражко оценил тренеров Украины U-21
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

Ведущий хавбек молодежной сборной Украины Владимир Бражко сравнил прошлого тренера команды Руслана Ротаня и нынешнего наставника Унаи Мельгосу.

«Изменился стиль игры. С Унаи нужно играть быстрее, больше вперед. С Ротанем не так было – больше на контроль, на владение, более спокойный футбол».

«Сейчас мы играем быстрый футбол, больше направленный на атаку», – считает Бражко.

С Ротанем команда на Евро-2023 дошла до полуфинала.

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сборная Украины по футболу U-21 Руслан Ротань Унаи Мельгоса Владимир Бражко
Источник Суспильне Спорт
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Комментарии 4
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Aries2005
Мені матч сподобався. Справді, грали швидше і гостріше. А цей сейв Нещерета на останніх  секундах матчу 
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+2
Віктор Коробка
Зміни видно неозброєним оком, особливо в першому таймі. І якщо б не вони, то трималися б за 2:2 до кінця гри, і не факт, що втримали б. А так - цілком заслужена перемога.
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0
potemkin78
а на ОИ они не запутаются как им играть?
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0
AndiM
Ніхаба тупі журналюги такі питання задають? Зрозуміло що футболісти якщо хочуть грати, то будуть облизувати тренера яких зараз, а не того ,що  пів року тому цьомчиком працював.
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-1
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