Молодежные турниры17 октября 2023, 07:55 | Обновлено 17 октября 2023, 07:56
1577
4
Ротань или Мельгоса? Бражко оценил тренеров Украины U-21
Сейчас у команды более атакующий футбол
17 октября 2023, 07:55 | Обновлено 17 октября 2023, 07:56
1577
4
Ведущий хавбек молодежной сборной Украины Владимир Бражко сравнил прошлого тренера команды Руслана Ротаня и нынешнего наставника Унаи Мельгосу.
«Изменился стиль игры. С Унаи нужно играть быстрее, больше вперед. С Ротанем не так было – больше на контроль, на владение, более спокойный футбол».
«Сейчас мы играем быстрый футбол, больше направленный на атаку», – считает Бражко.
С Ротанем команда на Евро-2023 дошла до полуфинала.
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Комментарии 4
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Мені матч сподобався. Справді, грали швидше і гостріше. А цей сейв Нещерета на останніх секундах матчу
Зміни видно неозброєним оком, особливо в першому таймі. І якщо б не вони, то трималися б за 2:2 до кінця гри, і не факт, що втримали б. А так - цілком заслужена перемога.
а на ОИ они не запутаются как им играть?
Ніхаба тупі журналюги такі питання задають? Зрозуміло що футболісти якщо хочуть грати, то будуть облизувати тренера яких зараз, а не того ,що пів року тому цьомчиком працював.
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