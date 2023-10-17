Ротань или Мельгоса? Бражко оценил тренеров Украины U-21

Ведущий хавбек молодежной сборной Украины Владимир Бражко сравнил прошлого тренера команды Руслана Ротаня и нынешнего наставника Унаи Мельгосу.

«Изменился стиль игры. С Унаи нужно играть быстрее, больше вперед. С Ротанем не так было – больше на контроль, на владение, более спокойный футбол».

«Сейчас мы играем быстрый футбол, больше направленный на атаку», – считает Бражко.

С Ротанем команда на Евро-2023 дошла до полуфинала.