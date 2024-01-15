Стародубцева проиграла шестой ракетке мира в первом матче основы Aus Open
Юлия не смогла сотворить большую сенсацию в матче с Онс Жабер
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№150 WTA) завершила борьбу на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
В первом раунде основы украинка, которая прошла квалификацию, уступила шестой сеяной Онс Жабер из Туниса (№6 WTA).
Australian Open. Первый круг
Юлия Стародубцева (Украина) – Онс Жабер (Тунис) – 3:6, 1:6
Это была первая встреча теннисисток, а также дебют Стародубцевой в основной сетке турнира Grand Slam.
В следующем раунде Жабер сыграет против Мирры Андреевой (№47 WTA) или Бернарды Перы (№71 WTA).
Ранее в этот игровой день во второй круг вышли Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Марта Костюк.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Королевский клуб обыграл «сине-гранатовых» со счетом 4:1, Андрей вышел вместо Кепы
Марта проиграла Клэр Лю вторую партию, но в этот день была сильнее
Ну, зате великий корт, заповнений глядачами, емоції і підтримка. Дебют точно запам`ятається.
Нехай турніри ITF грає
Нуляча