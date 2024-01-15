Стародубцева проиграла шестой ракетке мира в первом матче основы Aus Open

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№150 WTA) завершила борьбу на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В первом раунде основы украинка, которая прошла квалификацию, уступила шестой сеяной Онс Жабер из Туниса (№6 WTA).

Australian Open. Первый круг

Юлия Стародубцева (Украина) – Онс Жабер (Тунис) – 3:6, 1:6

Это была первая встреча теннисисток, а также дебют Стародубцевой в основной сетке турнира Grand Slam.

В следующем раунде Жабер сыграет против Мирры Андреевой (№47 WTA) или Бернарды Перы (№71 WTA).

Ранее в этот игровой день во второй круг вышли Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Марта Костюк.