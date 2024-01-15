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  4. Стародубцева проиграла шестой ракетке мира в первом матче основы Aus Open
Australian Open
15 января 2024, 11:18 | Обновлено 15 января 2024, 12:13
1876
15

Стародубцева проиграла шестой ракетке мира в первом матче основы Aus Open

Юлия не смогла сотворить большую сенсацию в матче с Онс Жабер

15 января 2024, 11:18 | Обновлено 15 января 2024, 12:13
1876
15
Стародубцева проиграла шестой ракетке мира в первом матче основы Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№150 WTA) завершила борьбу на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В первом раунде основы украинка, которая прошла квалификацию, уступила шестой сеяной Онс Жабер из Туниса (№6 WTA).

Australian Open. Первый круг
Юлия Стародубцева (Украина) – Онс Жабер (Тунис) – 3:6, 1:6

Это была первая встреча теннисисток, а также дебют Стародубцевой в основной сетке турнира Grand Slam.

В следующем раунде Жабер сыграет против Мирры Андреевой (№47 WTA) или Бернарды Перы (№71 WTA).

Ранее в этот игровой день во второй круг вышли Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Марта Костюк.

Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

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Онс Жабер Юлия Стародубцева Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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Комментарии 15
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Александр Ад
Досвіду набралася трохи ..
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+11
introvert
Перша гра в основі мейджору, потужна суперниця, як наслідок перший млинець. Декілька крутих розіграшів та цікавих комбінацій від Юлі в якості демонстрації потенціалу, але в основному помилки, помилки, помилки...
Ну, зате великий корт, заповнений глядачами, емоції і підтримка. Дебют точно запам`ятається.
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+9
freestyle2018
Насправді непоганий матч від Юлії. Вона старалася як могла, але потужності їй не вистачає щоби домінувати в таких матчах, а переграти Жабер чисто на тенісних скілах майже неможливо, так як вона мабуть найрізноманітніший гравець туру. І на відміну від матчу з Мартою в кінці минулого року вона майже нічого не дарувала сама. Якщо Юлія зможе грати на цьому рівні, то топ-50 це буде доволі реальною цілю для неї в найближчі 2-3 роки.
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+8
Андрей Залищук
ну тут все прогнозовано на жаль, другої сенсації після Даяни не вийшло, але як би там не було досвіду набралась і в цьому році можна було би і на ВТА турнірах пограти, все таки потенціал є
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+8
Fdail
Так , була велика купа помилок, десь нервувала,  десь не вистачало терпіння  , а десь техніки, але нічого страшного поки немає. Це її перший такий досвід. Юля - не Радукану й не Хінгіс. Початок виглядав доволі солідно як для 150-ої ракетки світу ,були й непогані слайси , а отже є потенціал для прогресу . Головне - продовжити працювати над собою й тоді все вийде.
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+7
Sashamar
Злетіти ракетою, на жаль, не вийшло. Тобто доведеться по щаблям: поваритися в Турі, починаючи з челенджерів та 250. Потенціал для підьому протягом року достатній.
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+5
Показать Скрыть 4 ответа
Віталій Дубенський
З суперницями такого рівня Юлі грати ще не доводилось. Тепер, коли закріпиться на початку другої сотні рейтингу, зможе заграти у турнірах WTA, помірятись з іншими сильними тенісистками, набратись досвіду. Нині претендує на 136 позицію рейтингу, якщо кілька суперниць знизу не наберуть очок і не потіснять трохи нижче. Головне - не зупинятись. Та ж Жабер нинішнього рівня досягла у віці, коли інші спортсменки часто вже починають здавати позиції.
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+3
А Ш
Жабар не тільки тупа нацистка, а й страшна
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+1
naverland
Юлия даже не боролась, 2 удара не могла сделать, все вылетало. Жабер на спокойнике выиграла.
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-3
OlegShevchenko
Її рівень перша ліга 
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-6
OlegShevchenko
Таке дно ця Стародубцева
Нехай турніри ITF грає
Нуляча
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-10
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