Стала известна судьба Степаненко в Шахтере

Культовый полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко продлит контракт с донецкой командой, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Новое соглашение между 34-летним футболистом и «горняками» будет действовать до конца сезона 2024/25. Напомним, действующий контракт легенды «Шахтера» действует только до лета 2024 года.

В этом сезоне Тарас Степаненко провел 18 матчей за «Шахтер», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

Ранее Игорь Бурбас сообщил, что гданьская «Лехия» сделала предложение по аренде нападающего «Шахтера» Богдана Вьюнника.