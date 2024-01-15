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Украина. Премьер лига
15 января 2024, 16:16 | Обновлено 15 января 2024, 16:56
5462
4

Стала известна судьба Степаненко в Шахтере

Полузащитник должен продлить контракт с «горняками»

15 января 2024, 16:16 | Обновлено 15 января 2024, 16:56
5462
4
Стала известна судьба Степаненко в Шахтере
Getty Images/Global Images Ukraine

Культовый полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко продлит контракт с донецкой командой, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Новое соглашение между 34-летним футболистом и «горняками» будет действовать до конца сезона 2024/25. Напомним, действующий контракт легенды «Шахтера» действует только до лета 2024 года.

В этом сезоне Тарас Степаненко провел 18 матчей за «Шахтер», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

Ранее Игорь Бурбас сообщил, что гданьская «Лехия» сделала предложение по аренде нападающего «Шахтера» Богдана Вьюнника.

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Тарас Степаненко Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу продление контракта Игорь Бурбас
Источник Игорь Бурбас
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Комментарии 4
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serhiy
Степаненко до завершення карєри буде в Шахтарі грати.
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+1
u6464u
Так , Тараса  вже на весь матч не вистачає, але один тайм на пристойному рівні він ще в змозі відпахати .
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0
Gargantua
передерживают Очеретько
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0
wojsergivan
Побольше таких дебилов в кротоферме может наконец ахметка разорится перестанет судеек покупать
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-3
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