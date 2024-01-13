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13 января 2024, 08:35 | Обновлено 13 января 2024, 08:50
192
0

Старт Кубка Азии, Бондаренко продлил контракт, рекорд теннисисток Украины

Главные новости за 12 января на Sport.ua

13 января 2024, 08:35 | Обновлено 13 января 2024, 08:50
192
0
Старт Кубка Азии, Бондаренко продлил контракт, рекорд теннисисток Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 12 января.

1. Катар на домашней арене разгромил Ливан в стартовом матче Кубка Азии
Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные континента

2. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продлил контракт с Бондаренко
Новое соглашение будет действовать до конца 2028 года

3A. Поедет к Фонсеке? Форвард Динамо заинтересовал президента клуба Франции
«Лилль» хочет подписать Владислава Ваната

3B. Вингер Шахтера заинтересовал лидера европейского чемпионата
Алексей Кащук может зимой сменить команду

4. Черноморец выиграл первый контрольный матч на зимних сборах в Турции
Победу над румынским «Петролулом» принес точный удар Артура Авагимяна

5A. Кепа убедил? В Испании сообщили, что Лунин не сыграет в Эль Класико
Прогнозируют, что против «Барсы» сыграет Аррисабалага

5B. Стало известно, сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Суперкубок
14 января королевский клуб сыграет против «Барселоны» в финале турнира

6A. Экс-голкипер Ман Юнайтед будет помогать Марино Пушичу в Шахтере
Раймонд ван дер Гау войдет в тренерский штаб «горняков»

6B. Стало известно, с кем хочет сыграть Украина в качестве подготовки к Евро
Последним соперником сборной перед турниром может стать Молдова

7A. У Украины будет рекордное представительство на Aus Open
На кортах в Мельбурне выступят сразу семь украинских теннисисток

7B. Ястремская не без проблем вышла в основу АО 2024
Даяна в трех сетах обыграла 573-ю ракетку мира Майю Джонт

7C. Стародубцева впервые в карьере будет играть на Grand Slam
Украинка не без труда сумела пробиться в основную сетку Australian Open

7D. Снигур пробилась в основу Australian Open 2024
Украинка победила Инглис в финале отбора

8. Рупольдинг. Джима спасла Украину от провала в женском спринте
Победу одержала Ингрид Тандреволд

9. Смит должен быть уверенным в бою с Бетербиевым. Только так может победить
Британец будет иметь шансы

10. 11 самых странных тренерских назначений иностранцев в УПЛ
За какие заслуги этих специалистов приглашали в Украину – вопрос риторический

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Источник Sport.ua
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