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Australian Open
12 января 2024, 05:05 | Обновлено 12 января 2024, 05:07
977
4

Что это было во 2-м сете? Ястремская не без проблем вышла в основу АО 2024

Даяна в трех сетах обыграла 573-ю ракетку мира Майю Джонт

12 января 2024, 05:05 | Обновлено 12 января 2024, 05:07
977
4
Что это было во 2-м сете? Ястремская не без проблем вышла в основу АО 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 96) вышла в основную сетку Открытого чемпионата Австралии по теннису 2024.

В финале квалификации украинка в трех сетах обыграла 573-ю ракетку мира Майю Джонт (Австралия) за 1 час и 45 минут.

Australian Open 2024. Финал квалификации

Даяна Ястремская (Украина) [1] – Майя Джонт (Австралия) [WC] – 6:2, 1:6, 6:4

Во второй партии украинка допустила 15 анфорсов, в то время как 17-летняя австралийка – только 2.

Это была первая встреча теннисисток.

Соперница Даяны в основной сетке австралийского мейджора определится позже. Ястремская присоединилась к еще Элине Свитолиной, Ангелине Калининой, Лесе Цуренко и Марте Костюк в основе АО 2024, которые ранее узнали соперниц в 1/64 финала.

Борьбу в квалификации Australian Open продолжают Юлия Стародубцева и Дарья Снигур.

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Даяна Ястремская Australian Open
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Александр Ад
перемога є перемога.Важко далася,3 раз  поспіль Дая проваливаєт 2 сет.Це псіхіка....
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+3
Falko
Шо, шо було? Це була наша Даяна, якою ми її знаємо
Ответить
+2
Олександр Науменко
Добре що дивився тільки останні два гейми.
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+1
sirjoga
Нічого собі, виграла у самої Майї Джонт. Жодна тенісистка із топ-100 не може похвалитись таким трофеєм. 
Ответить
0
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