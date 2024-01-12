Что это было во 2-м сете? Ястремская не без проблем вышла в основу АО 2024
Даяна в трех сетах обыграла 573-ю ракетку мира Майю Джонт
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 96) вышла в основную сетку Открытого чемпионата Австралии по теннису 2024.
В финале квалификации украинка в трех сетах обыграла 573-ю ракетку мира Майю Джонт (Австралия) за 1 час и 45 минут.
Australian Open 2024. Финал квалификации
Даяна Ястремская (Украина) [1] – Майя Джонт (Австралия) [WC] – 6:2, 1:6, 6:4
Во второй партии украинка допустила 15 анфорсов, в то время как 17-летняя австралийка – только 2.
Это была первая встреча теннисисток.
Соперница Даяны в основной сетке австралийского мейджора определится позже. Ястремская присоединилась к еще Элине Свитолиной, Ангелине Калининой, Лесе Цуренко и Марте Костюк в основе АО 2024, которые ранее узнали соперниц в 1/64 финала.
Борьбу в квалификации Australian Open продолжают Юлия Стародубцева и Дарья Снигур.
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