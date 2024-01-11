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Australian Open
11 января 2024, 04:59 | Обновлено 11 января 2024, 05:02
862
0

С кем сыграет Свитолина? Украинки узнали соперниц на Australian Open 2024

В ночь на 11 января состоялась жеребьевка 1/64 финала австралийского мейджора

11 января 2024, 04:59 | Обновлено 11 января 2024, 05:02
862
0
С кем сыграет Свитолина? Украинки узнали соперниц на Australian Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинские теннисистки Элина Свитолина (WTA 23), Ангелина Калинина (WTA 28), Леся Цуренко (WTA 32) и Марта Костюк (WTA 41) узнали первых соперниц на Открытом чемпионате Австралии 2024.

Свитолина, которая посеяна под 19-м номером, в 1/64 финала сыграет против обладательницы wild card Тэйлы Престон (Австралия, WTA 203). В 1/32 финала Элина может встретиться с победительницей матча Кайла Дэй (США, WTA 86) – Виктория Томова (Болгария, WTA 77).

Калинина с 24-м номером посева в 1-м раунде австралийского мейджора проведет поединок против Аранчы Рус (Нидерланды, WTA 50). Далее в потенциальных соперницах Ангелины либо Анна Калинская (WTA 75), либо теннисистка из квалификации.

Цуренко (28-я сеяная) на старте Australian Open сразится с Лючией Бронцетти (Италия, WTA 56). Во 2-м раунде у Леси возможна или Ребекка Масарова (Испания, WTA 94), или Александра Саснович (WTA 83).

Костюк в 1/64 финала сыграет против Клэр Лю (США, WTA 104). В 1/32 финала Марта может встретится с победительницей матча Майяр Шериф (Египет, WTA 58) – Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 29).

Отметим, что впервые в истории сразу 3 представительницы Украины (Свитолина, Калинина и Цуренко) получили номер посева на турнире серии Grand Slam.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА AUSTRALIAN OPEN 2024

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Лючия Бронцетти Клэр Лю Аранча Рус жеребьевка Australian Open 2024 Леся Цуренко Элина Свитолина Марта Костюк Ангелина Калинина
Источник Australian Open
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