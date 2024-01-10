Украинки установили национальный рекорд на турнирах Grand Slam

Организаторы Открытого чемпионата Австралии опубликовали список сеяных игроков.

В список сеяных теннисисток попали три украинки: Элина Свитолина (№19), Ангелина Калинина (№24) и Леся Цуренко (№28).

Отметим, что ранее ни на одном мейджоре сразу трем представителям Украины не удавалось попасть в посев.

Свитолина и Цуренко уже играли в Мельбурне в качестве сеяных теннисисток, для Калининой это будет первый такой опыт.

Жеребьевка основной сетки Australian Open состоится 11 января.