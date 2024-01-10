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Australian Open
10 января 2024, 11:32 |
1204
2

Украинки установили национальный рекорд на турнирах Grand Slam

Впервые три украинские теннисистки будут сеяными на мейджоре

10 января 2024, 11:32 |
1204
2
Украинки установили национальный рекорд на турнирах Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Организаторы Открытого чемпионата Австралии опубликовали список сеяных игроков.

В список сеяных теннисисток попали три украинки: Элина Свитолина (№19), Ангелина Калинина (№24) и Леся Цуренко (№28).

Отметим, что ранее ни на одном мейджоре сразу трем представителям Украины не удавалось попасть в посев.

Свитолина и Цуренко уже играли в Мельбурне в качестве сеяных теннисисток, для Калининой это будет первый такой опыт.

Жеребьевка основной сетки Australian Open состоится 11 января.

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Australian Open 2024 Элина Свитолина Ангелина Калинина Леся Цуренко
Источник Большой теннис Украины
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Комментарии 2
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Андрей Залищук
сьогодні наш день в тенісі
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+1
SuperMario
Ну Свитолина скорей всего пройдет уверенно первый раунд,Калинина так же уверенно вылетит,а Леся либо в упорной борьбе пройдет либо снимется.. Это такой легкий прогноз не зная соперниц еще даже..
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-2
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