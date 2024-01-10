Australian Open10 января 2024, 11:32 |
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Украинки установили национальный рекорд на турнирах Grand Slam
Впервые три украинские теннисистки будут сеяными на мейджоре
10 января 2024, 11:32 |
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Организаторы Открытого чемпионата Австралии опубликовали список сеяных игроков.
В список сеяных теннисисток попали три украинки: Элина Свитолина (№19), Ангелина Калинина (№24) и Леся Цуренко (№28).
Отметим, что ранее ни на одном мейджоре сразу трем представителям Украины не удавалось попасть в посев.
Свитолина и Цуренко уже играли в Мельбурне в качестве сеяных теннисисток, для Калининой это будет первый такой опыт.
Жеребьевка основной сетки Australian Open состоится 11 января.
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Комментарии 2
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Ну Свитолина скорей всего пройдет уверенно первый раунд,Калинина так же уверенно вылетит,а Леся либо в упорной борьбе пройдет либо снимется.. Это такой легкий прогноз не зная соперниц еще даже..
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