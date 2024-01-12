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Украина. Премьер лига
12 января 2024, 11:44 | Обновлено 12 января 2024, 12:25
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11 самых странных тренерских назначений иностранцев в УПЛ

За какие заслуги этих специалистов приглашали в Украину – вопрос риторический…

12 января 2024, 11:44 | Обновлено 12 января 2024, 12:25
2100
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11 самых странных тренерских назначений иностранцев в УПЛ
ФК Арсенал-Киев. Фабрицио Раванелли

Зимняя пауза в украинской Премьер-лиге – это период, когда болельщики постепенно начинают забывать о непосредственных перипетиях футбольных поединков, и куда больше внимания уделяют кадровым вопросам. Один из них касается отставок или назначений главных тренеров. Скажем, не так давно «Ворскла» распрощалась с Виктором Скрипником, который практически сразу же трудоустроился в «Металлист 1925».

«Ворскла» также недолго оставалась без тренера, остановив выбор на бывшем страже ворот клуба Сергее Долганском, который в последнее время отвечал за подготовку голкиперов, хотя по нашей информации, полтавчане рассматривали и вариант с приглашением иностранца.

Правильный ли выбор сделали в Полтаве – увидим ближе к лету, а прямо сейчас мы предлагаем вам вспомнить 11 самых странных тренерских назначений иностранных специалистов, которые происходили в командах украинской Премьер-лиги…

Тон Каанен

Гражданство: Нидерланды
Работа в УПЛ: «Металлург» Донецк (2004), «Сталь» Алчевск (2006/07)

Getty Images/Global Images Ukraine. Тон Каанен

Нидерландец Тон Каанен был назначен на пост главного тренера донецкого «Металлурга» в начале 2004 года. Этот специалист сменил у руля «металлургов» своего земляка Виллема Фреша, с которым ранее вместе работал в «Роде» из Керкраде. Очевидно, последнее обстоятельство и сыграло ключевую роль в этом назначении, так как иного варианта, кроме как лоббирования интересов Каанена со стороны Фреша в этом назначении, если руководствоваться логикой, найти невозможно.

До работы в «Металлурге» Каанен даже на родине в качестве тренера был полным ноунеймом, так как успел потренировать лишь юниоров «Роды». В Украине у Тона прогнозируемо не сложилось, и уже летом 2004-го он покинул «Металлург». Что правда, в 2006 году Каанен снова вернулся в отечественный чемпионат, чтобы поработать со «Сталью» из Алчевска. За период отсутствия в Украине нидерландец успел поднабраться опыта в ремесле в Израиле, но это Тону не помогло. «Сталь» заняла последнее место в чемпионате и спикировала в Первую лигу, а Каанен отправился восвояси.

Впоследствии Каанен работал на Мальте, Кипре, в Греции, Нидерландах и Словакии. В настоящий момент нидерландцу 57 лет, однако он уже более четырех лет сидит без работы. Его крайняя должность в футболе – спортивный директор словацкой «Сеницы». Ее он покинул в сентябре 2019-го…

Анхель «Пичи» Алонсо

Гражданство: Испания
Работа в УПЛ: «Металлург» Донецк (2006)

uefa.com. Анхель Алонсо

Анхель Алонсо, которого часто на родине называли просто «Пичи» Алонсо, достаточно хорошо известен болельщикам со стажем в качестве футболиста «Барселоны». С каталонцами он в 80-х годах минувшего века становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также выходил в финал Кубка европейских чемпионов. Однако после завершения карьеры игрока «Пичи» Алонсо абсолютно не нашел себя в тренерском ремесле. Он недолго поработал со скромным испанским «Фигерасом», а с 1995 по 2005 годы был главным тренером сборной Каталонии, которая за этот период провела лишь 11 матчей. Также стоит упомянуть, что с 1996 по 1997 годы Анхель был ассистентом Виктора Муньоса в «Мальорке»…

За какие заслуги и кто привел «Пичи» Алонсо в 2006 году на пост коуча донецкого «Металлурга» остается только догадываться. Вероятно, без авантюрных советов Дмитрия Селюка здесь не обошлось, но в целом это решение оказалось абсолютно неудачным. Испанец отработал в Украине всего несколько месяцев и уже в начале декабря отбыл восвояси. Что правда, определенным достижением в отечественном чемпионате «Пичи» все-таки отличился. Именно он стал первым коучем, при котором донецкий «Металлург» в рамках УПЛ отобрал очки в земляков из «Шахтера». Йожеф Сабо тогда даже обещал поставить памятник «металлургам», но впоследствии слова так и не сдержал.

После «Металлурга» Анхель Алонсо больше нигде главным тренером так и не работал, да и помощником – тоже… Ныне испанцу 69 лет.

Яннис Христопулос

Гражданство: Греция
Работа в УПЛ: «Таврия» (2013)

УПЛ. Яннис Христопулос

Яннис Христопулос является еще одним протеже Дмитрия Селюка в украинском футболе, а точнее – в «Таврии». Греческий специалист возглавил команду из Симферополя летом 2013 года, и в первой половине того сезона «Таврия» демонстрировала отвратительные результаты и игровую форму. Команда плелась в самом хвосте турнирной таблицы, а потому неудивительно, что когда подошла зимняя пауза Христопулос был уволен без каких-либо сантиментов и сожалений.

Селюк впоследствии много возмущался в прессе, оправдывая греческого наставника: «Я считаю, это очень большая ошибка клуба, но, как говорится, умом «Таврию» не понять, равно как и то, что там происходит. Пригласили человека, пообещав ему всего, но опять обманули. Дело в том, что не дали ему никаких возможностей проявить себя. Обещали перед тем, как взяли на работу, что перед открытием трансферного окна ему помогут. Он поставил на кон свою профессиональную репутацию, а ему даже не дали себя проявить. Поэтому я считаю, что это не просто увольнение, а подлость и мерзость со стороны руководства «Таврии».

О какой репутации говорил Селюк сложно сказать, так как до «Таврии» Христопулос работал исключительно на родине, да и то – с юниорами АЕКа и «Олимпиакоса», в качестве ассистента в «Паниониосе» и «Янине», а также недолго в качестве главного тренера той таки «Янины». Очевидно, что в «Таврии» тогда греку могли предложить куда больший оклад, и именно поэтому, а не за какой-то там мифической репутацией, Яннис и поехал в Украину.

После увольнения из «Таврии» Христопулос поработал еще с несколькими командами среднего уровня в Греции и на Кипре, а с 2020 по 2021 годы возглавлял шведскую команду «Акрополис», которая мало известна за пределами этой скандинавской страны, а в 2022 году и вовсе была расформирована. Сейчас Христопулосу 51 год, и он уже без малого 24 месяца как не может нигде трудоустроиться…

Эрик ван дер Меер

Гражданство: Нидерланды
Работа в УПЛ: «Сталь» Каменское (2016)

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик ван дер Меер

Каменская «Сталь» после прекращения функционирования донецкого «Металлурга» в 2015 году фактически стала преемником этого клуба с точки зрения кадровых и менеджерских ресурсов. Поэтому неудивительно, что тяга к тренерским экспериментам, которая ранее была присуща боссам «металлургов», перешла «по наследству» теперь уже и «сталеварам».

В январе 2016 года новым коучем «Стали» неожиданно для многих стал Эрик ван дер Меер. Эта персона была не новой для украинского футбола, так как ранее нидерландец успел поработать с юниорами донецкого «Металлурга» и пробовал поднимать детскую школу этого клуба. Но в целом способности ван дер Меера как полноценного главного тренера взрослой команды вызывали обоснованные сомнения, ведь его опыт в таком статусе был минимальным.

Проработать с командой из Каменского ван дер Меер сумел лишь чуть более шести месяцев, а затем по, как было объявлено, семейным причинам покинул свой пост. В конце 2016-го Эрик всплыл в катарском клубе «Катар СК», затем соблазнился на предложение от венгерского «Гонведа», а после увольнения оттуда вернулся в «Катар». Примечательно, что в азиатской команде ван дер Мееру посчастливилось поруководить звездным камерунцем Самюэлем Это'о, который именно в «Катаре» и завершил карьеру.

С февраля по март 2021 года Эрик ван дер Меер был коучем сборной Саудовской Аравии U-20, и после ухода с должности остается безработным и по настоящий момент. К слову, сейчас нидерландцу всего 56 лет.

Якоб Галл

Гражданство: Нидерланды
Работа в УПЛ: «Сталь» Каменское (2016/17)

Getty Images/Global Images Ukraine. Якоб Галл

Преемником ван дер Меера на посту наставника «Стали» оказался соотечественник Эрика Якоб Галл. Этот специалист также получил приглашение в Украину непонятно за какие заслуги, так как ранее, пусть и имел весьма неплохой опыт работы на родине, но ничего особенного в ремесле все же не показал. Зато Якоба к себе в штаб в «Стали» пригласил ван дер Меер, и когда Эрик покидал команду из Каменского, то посоветовал боссам не искать кого-то на стороне, а довериться своему экс-ассистенту.

Впрочем, в «Стали» Галл долго не продержался, и уже в начале 2017-го контракт с ним был расторгнут по обоюдному согласию сторон, а коллектив из Каменского был доверен кризис-менеджеру, коим себя зарекомендовал белорус Леонид Кучук.

Сам Галл после отъезда из Украины поработал на родине с малоизвестными коллективами вроде «Спаркенбурга», затем входил в тренерский штаб китайского «Гуанчжоу Сити», был наставником индонезийской команды ПСМ из Макассара, а в июле нынешнего года вернулся в Нидерланды и сейчас возглавляет «Юббегу» – команду из шестого дивизиона в тамошней системе футбольных лиг...

Дарио Друди

Гражданство: Аргентина
Работа в УПЛ: «Зирка» (2016), «Карпаты» (2017/18)

lavozdealmeria.com. Дарио Друди

До переезда в Украину аргентинец Дарио Друди являлся одним из помощников Марселино в испанском «Вильярреале». Впрочем, это было единственное достижение этого специалиста, которое, возможно, могло подкупить тогдашних руководителей «Зирки», чтобы согласиться на сотрудничество с Друди. Сперва Дарио работал с юниорами клуба из Кропивницкого, но очень скоро получил должность коуча уже в первой команде.

Роман Друди и «Зирки» продлился всего несколько месяцев, и после 10 матчей коуч был уволен. Впоследствии Дарио объявился уже в «Карпатах», причем вроде как в статусе спортивного директора, но по сути поговаривали, что он напрямую вмешивался в работу тренерского штаба и стремился контролировать там все и полностью. А еще, что в «Зирку», что в «Карпаты» Друди навез огромное количество легионеров, причем большинство из них были весьма сомнительного уровня и качества. Выделить стоит, пожалуй, только аргентинца Франсиско Ди Франко, который впоследствии поиграл еще и за «Днепр-1» (54 матча).

В сентябре 2018 года Друди покинул Украину. После того аргентинец, которому ныне всего-то 36 лет, был ассистентом главного тренера и главным скаутом в египетском клубе «Пирамидс», а с августа 2019 года занимает должность главного скаута испанской «Альмерии», который сейчас является одним из беспросветных аутсайдеров сезона в Ла Лиге.

Фабрицио Раванелли

Гражданство: Италия
Работа в УПЛ: «Арсенал-Киев» (2018)

ФК Арсенал-Киев. Фабрицио Раванелли

Фабрицио Раванелли в футболе известен как экс-форвард сборной Италии, «Ювентуса», «Марселя», «Лацио» и ряда других команд. Однако в тренерском ремесле преуспеть Раванелли так и не посчастливилось. Сперва он несколько лет возглавлял юниоров «Ювентуса», после попробовал силы во французском «Аяччо», а окончательно убил в себе тягу к тренерству в украинском «Арсенале-Киев».

Удивительно, почему тогдашнее руководство «канониров» вообще обратило взоры на Раванелли, так как до назначения в «Арсенал-Киев» Фабрицио уже пять лет сидел без работы, и не имел особо никаких перспектив на этом поприще. Впрочем, Александр Москаленко и его партнеры все-таки предпочли рискнуть, и прогадали. Раванелли ушел с должности всего через три месяца после назначения, причем, как и Дарио Друди, оставил после себя огромное количество легионеров, которые слетелись тогда в столицу Украины, словно осы на медовую пахлаву.

С того момента Раванелли больше не брался за дело, так и не принесшее ему радости. Хотя в настоящий момент Фабрицио всего-то 55, и он еще вполне себе способен на серьезные достижения. Видимо, лишь не на тренерской скамейке…

Жилмар

Гражданство: Бразилия
Работа в УПЛ: «Львов» (2018)

ФК Львов. Жилмар

Бразилец Жилмар впервые объявился в Украине в 2010 году, когда приехал работать в академию запорожского «Металлурга». Вскоре специалист получил диплом, позволивший ему пребывать в штабе первой команды, но в 2014-м Жилмар отбыл на родину, где ему впервые в карьере представилась возможность поработать главным тренером – что правда, с командой, название которой в Украине, пожалуй, мало кто слышал – «Унияо Можи».

Впоследствии Жилмар также поработал в Саудовской Аравии и Макао, а летом 2018 года внезапно получил назначение на пост главного тренера «Львова». В этой команде УПЛ вместе с Жилмаром объявилось множество бразильских легионеров, которых агенты привезли в расчете на выгодную перепродажу в дальнейшем. Надеялось на такое развитие событий и руководство «Львова», да вот только все пошло вовсе не так, как планировали боссы этого клуба. Спустя месяц работы в Украине выяснилось, что у Жилмара нет диплома категории PRO, что не дает этому специалисту права работать на должности главного тренера команды Премьер-лиги. «Львову» пришлось расторгнуть сотрудничество с бразильцем, хотя вопрос о том, кто и как проверял все необходимые документы при назначении остается открытым и по сей день.

После отъезда из Украины Жилмар вернулся в Макао, а в 2021 году успел поработать в нашей стране наставником «Полесья» (Ставки). Эта аматорская команда из Киевской области пока и остается крайней в карьере 53-летнего бразильца.

Фабри Гонсалес

Гражданство: Испания
Работа в УПЛ: «Карпаты» (2019)

Getty Images/Global Images Ukraine. Фабри Гонсалес

Да, Фабри Гонсалес, в отличие от большинства перечисленных выше специалистов, на момент приезда в Украину имел за спиной уже весьма серьезный тренерский опыт в карьере. Впрочем, этот испанец зарекомендовал себя еще той «перелетной птицей», так как успел сменить более тридцати мест работы за 35 лет в ремесле.

Несмотря на то, что Фабри имел опыт работы с командами испанской Ла Лиги («Логроньес» и «Гранада»), а также успел недолго поруководить грандом греческого футбола «Панатинаикосом», абсолютно никаких трофеев к моменту переезда в УПЛ, где в его талант внезапно поверили тогдашние руководители «Карпат», наставник так и не добыл. Более того, на тот момент Фабри Гонсалес уже фактически являлся «сбитым летчиком», что показала и дальнейшая карьера испанца после отъезда из Украины, а точнее – полное отсутствие ее развития.

В «Карпатах» Фабри отработал с января по май 2019 года, а затем подал в отставку. Львовяне при испанце едва не вылетели из Премьер-лиги, сумев впоследствии в плей-офф за право остаться в элите одолеть «Волынь». Сейчас Фабри Гонсалесу 68 лет, и уже более четырех сезонов он остается невостребованным. Есть информация, что вернуться к полноценной работе в профессиональном футболе специалисту не позволяют проблемы со здоровьем.

Жулио Сезар

Гражданство: Бразилия
Работа в УПЛ: «Олимпик» (2019)

ФК Олимпик. Жулио Сезар

В качестве футболиста Жулио Сезар успел поиграть за ряд весьма известных коллективов в Европе, среди которых выделяется мадридский «Реал», а также «Милан», «Бенфика», «Болтон», «Олимпиакос». Однако после того, как в 2015-м бразилец повесил бутсы на гвоздь о нем практически ничего не было известно и слышно.

Достать «из нафталина» Жулио Сезара летом 2019 года внезапно для всех решило руководство «Олимпика». Чем именно подкупил этот бразилец Владислава Гельзина и его советников, что те решили доверить свое детище непонятно кому без какой-либо репутации в тренерском ремесле – вопрос, ответа на который уже даже и не требуется искать, так как он просто утонул в толщине пыльных глубин истории. Фактом остается только то, что под руководством Жулио Сезара «Олимпик» проиграл четыре стартовых матча в сезоне УПЛ («Карпатам», «Александрии», «Колосу» и «Днепру-1», который тогда был далеко не так силен, как нынче), после чего бразильцу указали на дверь.

После ухода из «Олимпика» Жулио Сезар, которому сейчас 45 лет, больше нигде трудоустроиться пока так и не сумел. Да и чего еще ждать от человека, который в Украине запомнился тем, что ел корм для животных?

Георгий Цецадзе

Гражданство: Грузия
Работа в УПЛ: «Львов» (2020)

ФК Львов. Георгий Цецадзе

Превзойти антирекорд Жулио Сезара для тренеров-легионеров по матчам без побед в украинском клубном футболе удалось в 2020 году грузину Георгию Цецадзе, в талант которого внезапно поверили руководители «Львова». Под руководством этого наставника львовяне провели 11 поединков, в которых добыли лишь 3 ничьи при 8 поражениях. После таких «феерических» результатов боссы клуба не выдержали и приняли отставку грузина, главным достижением которого стало то, что он все-таки нашел в себе силы и мужество уйти добровольно.

До прихода на пост коуча «Львова» Цецадзе работал исключительно на родине, причем в 2016 году даже выиграл с командой «Самтредиа» чемпионский титул – первый и пока все еще единственный в истории этого клуба. Неудивительно, что после провала в Украине в способности Цецадзе вновь поверили боссы «Самтредиа», но на этот раз сотрудничество сторон продлилось чуть более шести месяцев и была безрезультатной.

В настоящий момент 49-летний Цецадзе сидит без работы после ухода с поста главного тренера грузинского «Телави», который датирован мартом нынешнего года.

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статьи эксклюзив коллекция Sport.ua Яннис Христопулос Эрик ван дер Меер Якоб Галл Дарио Друди Фабрицио Раванелли Фабри Гонсалес Жулио Сезар Георгий Цецадзе
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Alex T
На х их брали не понять
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