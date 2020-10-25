Последний львовский тост Георгия Цецадзе

Проигранный «Днепру-1» со счетом 1:3 домашний матч 7-го тура УПЛ стал последним для Георгия Цецадзе на тренерском мостике футбольного клуба «Львов». По такому поводу на пресс-конференции заезжий специалист сказал: «У любого человека наступает такой момент, когда понимаешь, что лучше уйти». Эта фраза прозвучала как тост, которыми грузины вообще славятся далеко за пределами своей родины. Правда, тост этот оказался несколько запоздалым, да и далеко не факт, что все нынешние проблемы «Львова» разрешатся после того, как пройдет фаза горького похмелья после расставания с Цецадзе…

На самом деле, самим назначением Цецадзе на пост главного тренера команды, которое последовало в июне нынешнего года, руководство «Львова» серьезно удивило подавляющее большинство специалистов и болельщиков, пристально следящих за процессами в украинской Премьер-лиге. Дело в том, что до этого Цецадзе никогда ранее в своей тренерской карьере не имел опыта работы за пределами Грузии. Да, в родной стране он даже выигрывал чемпионский титул с «Самтредиа», но в целом его наставнический профайл, если так можно выразиться, не впечатлял даже для уровня «Львова».

Впрочем, тогда промелькнула мысль, что Цецадзе приглашают потому, что ему будет проще сработаться с многочисленными бразильскими легионерами львовской команды. Еще в советские времена грузинских футболистов часто по стилю и характеру действий на поле сравнивали с бразильцами – за стремление к финтам, красивому футболу и такую себе игривую манеру его ведения. Пригласить какого-то бразильского или португальского специалиста во «Львове», вероятно, не рискнули, памятуя о проблемах, с которыми ранее столкнулись при сотрудничестве с Жилмаром, а потому куда более понятный и контролируемый для руководства специалист из Грузии выглядел фигурой весьма компромиссной. По крайней мере, так думалось тогда, когда Цецадзе только приходил…

Доигрывал минувший сезон «Львов» без особых задач. Из-за катастрофы, происходившей с «Карпатами», было ясно, что «сине-золотые львы» при любом раскладе сохранят прописку в элитарном дивизионе отечественного футбола. Поэтому перед Цецадзе был такой себе плацдарм для экспериментов. Когда «Львов» в первых двух матчах при новом тренере сыграл вничью с «Карпатами» (1:1) и «Ворсклой» (2:2), показалось, что идея с приглашением Цецадзе может и сыграть в будущем. Даже три последовавших кряду поражения от «Днепра-1», «Олимпика» и «Мариуполя» в целом не оставили однозначно угнетенного настроения от просмотров матчей львовской команды. Она старалась создавать моменты, немало била по воротам, но мастерство футболистов в совокупности с отсутствием турнирных задач и необходимостью подстроиться под требования нового тренера, все же сказались. Опять-таки, так думалось тогда…

После этого началось нечто непонятное. «Львов» резко свернул свою ставку на бразильцев, многие из которых отбыли из клуба восвояси в статусе свободных агентов, а тех, кто более менее успел себя зарекомендовать на уровне УПЛ, отправили в аренды с надеждой, что они будут выкуплены и уже никогда не вернутся. Из прежней колонии южноамериканцев во «Львове» остались сущие «крохи», которые никоим образом не могли олицетворять игру команды.

Преобразования во «Львове» стали очевидными уже на старте нового сезона. Если раньше бразильцы давали команде Цецадзе «карнавал» (в минувшем сезоне «Львов» по количеству обводок в чемпионате уступил только «Шахтеру» - 985 против 1175, обойдя и «Динамо» (900) и «Зарю» (890) и остальных оппонентов), то сейчас львовяне выглядят несколько пресновато. При этом, что тогда, что сейчас качества непосредственно в завершающих фазах атак не добавилось, а потому «Львов» по-прежнему очень мало забивает. К примеру, по показателю ожидаемых голов «сине-золотые львы» и так идут в хвосте чемпионата с цифрой в 6,67xG, но даже на этом фоне команда реально сумела поразить ворота соперников лишь трижды…

Цецадзе заподозрил неладное еще перед стартом сезона. Тогда он убедительно рассказывал, что ситуация наладится, ведь в команду придут новички, что поможет ей сделать качественный шаг вперед. Но после матча второго тура с «Колосом» (поединок первого тура против «Миная», напомним, сорвал коронавирусный кризис, и сейчас эта игра запланирована к проведению на 15 ноября), в котором команда Руслана Костышина не оставила камня на камне от соперника (0:4), возникло полное понимание, что этот «Львов» будет одним из главных претендентов на понижение в классе по итогам сезона.

Трансферный вектор изменился с бразильского на прибалтийский, балканский и даже африканский, но мгновенных результатов это не принесло. Как рассказывал журналист Артем Франков, в последнее время за кадровую политику во «Львове» был ответственен Сергей Ателькин, веривший, что сумеет найти для «сине-золотых львов» своих Срну, Левандовски и Дуляя. Однако новобранцы «Львова» не сумели сразу же доказать, что они – это правильный выбор. Франков утверждал, что это сильно подкосило Ателькина, и привело к его скоропостижной кончине…

За пару дней до смерти Ателькина, в СМИ просочилась информация о том, что Цецадзе уволен с поста главного тренера «Львова». И хотя впоследствии эти сведения были опровергнуты, но дыма без огня, как известно, не бывает. Под руководством грузинского тренера «сине-золотые львы» успели провести еще четыре поединка. Вылетели из Кубка Украины от «Ворсклы» (0:2), зацепились за очки в матче с новичком УПЛ «Рухом» (0:0), а затем бесславно уступили «Шахтеру» (1:5), который при должном уровне мотивации вполне мог бы в той игре опередить «Аякс» по самому крупному счету в высших лигах европейского футбола в нынешнем сезоне.

Показалось, что слухи об увольнении, которые затем были развеяны, не взбодрили, а наоборот, словно «прибили» Цецадзе окончательно. Поэтому когда после очередного поражения грузинский тренер заявил об уходе, это не стало чем-то сенсационным или неожиданным. Скорее всего, Цецадзе «выгорел» намного раньше, и нынешнее решение выглядит даже перезревшим для «Львова».

Другой вопрос, что уход Цецадзе однозначно не приведет к мгновенному улучшению ситуации во «Львове». Команда, которая на старте сезона выглядит откровенно разбалансированной во всех линиях (раньше хоть в воротах Сарнавский периодически приносил болельщикам «Львова» поводы для радости за его игру), вряд ли сумеет быстро преобразиться под руководством нового тренера. Конечно, есть пример «Ворсклы» и Максимова, но здесь стоит понимать, что в Полтаве пошли на определенные изменения в самой клубной структуре, чтобы тренер сумел давать результат. Готовы ли на это руководители «Львова» - большой вопрос…

Одно понятно уже сейчас: сделав ставку на Цецазде, «Львов» удивил всех, и как показало время, не самым лучшим образом. Почему клубное руководство предпочло искать тренера за рубежом, не видя под носом своих специалистов, - это вопрос, на который можно искать и находить ответы, но все они рискуют быть неполными и далекими от правды. Все это отбросило «Львов», как кажется сейчас, на световые годы назад, из-за чего «сине-золотые львы» еще до зимней паузы рискуют провалиться настолько глубоко в «подвалы УПЛ», что никакие преобразования во второй части сезона могут не помочь. Конечно, уход Цецадзе – правильное решение, но вот только было ли оно своевременным, и есть ли кто-то, кто сумеет помочь этому «Львову» выровнять курс и остаться на плаву? Будем посмотреть, как принято в таких случаях говорить в Одессе…