ОФИЦИАЛЬНО. Цецадзе подал в отставку с поста наставника Львова

Грузинский специалист Георгий Цецадзе подал в отставку с поста главного тренера ПФК «Львов».

Об этом наставник сообщил на пресс-конференции после поражения от «Днепра-1» (1:3):

«Сыграли очень плохую игру. Ничего не получалось, вы сами видели. Хочу извиниться перед болельщиками и подаю в отставку. Не буду работать во главе «Львов». Хочу поблагодарить всех и заявить, что ухожу».

ПФК «Львов» крайне неудачно начал сезон в УПЛ и набрал лишь 1 очко в 6 матчах. Команда замыкает турнирную таблицу чемпионата Украины.