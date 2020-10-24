ОФИЦИАЛЬНО. Цецадзе подал в отставку с поста наставника Львова

«Львов» крайне неудачно начал сезон в УПЛ и набрал лишь 1 очко в 6 матчах

  • 24.10.2020 21:59
  • 2014 просмотров
  • 17 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Цецадзе подал в отставку с поста наставника Львова
© ПФК Львов. Георгий Цецадзе

Грузинский специалист Георгий Цецадзе подал в отставку с поста главного тренера ПФК «Львов».

Об этом наставник сообщил на пресс-конференции после поражения от «Днепра-1» (1:3):

«Сыграли очень плохую игру. Ничего не получалось, вы сами видели. Хочу извиниться перед болельщиками и подаю в отставку. Не буду работать во главе «Львов». Хочу поблагодарить всех и заявить, что ухожу».

ПФК «Львов» крайне неудачно начал сезон в УПЛ и набрал лишь 1 очко в 6 матчах. Команда замыкает турнирную таблицу чемпионата Украины.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — СК Днепр-1

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 24.10.2020 22:57
    0
    Ростик Карпа, 24.10.2020 22:43
    Я думаю від цього буде залежити доля клубу, якщо візьмуть ще одного нонейма то на 95% клуб скотиться у першу лігу і далі просто ліквідується, потрібно таку людину ставити, яка вже багато років працює в клубі або має в Україні імя
    так і є
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 24.10.2020 22:56
    0
    Аа Бб, 24.10.2020 22:48
    Бабич будет главным тренером.
    ну на фоні останніх товаришів, то Бабич був би топчиком. Але знаючи алогічні кроки керівництва цього клубу, то швидше за все буде якийсь албанець
    Ссылка
    Аа Бб
      Аа Бб, 24.10.2020 22:48
    0
    Бабич будет главным тренером.
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 24.10.2020 22:43
    0
    dudigo78, 24.10.2020 22:37
    Цікаво чи керівництво далі буде шукати тренера з таких "футбольних" країн як грузія чи вірменія чи нарешті в них відкриються очі на українських спеціалістів?
    Я думаю від цього буде залежити доля клубу, якщо візьмуть ще одного нонейма то на 95% клуб скотиться у першу лігу і далі просто ліквідується, потрібно таку людину ставити, яка вже багато років працює в клубі або має в Україні імя
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 24.10.2020 22:37
    +1
    Цікаво чи керівництво далі буде шукати тренера з таких "футбольних" країн як грузія чи вірменія чи нарешті в них відкриються очі на українських спеціалістів?
    Ссылка
    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 24.10.2020 22:34
    +3
    BekXan, 24.10.2020 22:21
    Один вопрос в чём он топ и какой рейтинг топ тренера ?Это обычный физрук
    Коли призначили цього грузина, я подумав що краще б Агробізнес грав в УПЛ.
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 24.10.2020 22:31
    0
    spqr-te, 24.10.2020 22:27
    Поступок, як би там не було.
    Ротаню варто повчитись
    10000%
    Ссылка
    spqr-te
      spqr-te, 24.10.2020 22:27
    +4
    Поступок, як би там не було.
    Ротаню варто повчитись
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 24.10.2020 22:22
    +1
    Олег Тимофеюк, 24.10.2020 22:11
    Эх, обидно, топ тренер.
    Можна на Каштру поміняти !!!
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 24.10.2020 22:21
    0
    Олег Тимофеюк, 24.10.2020 22:11
    Эх, обидно, топ тренер.
    Один вопрос в чём он топ и какой рейтинг топ тренера ?Это обычный физрук
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 24.10.2020 22:16
    +1
    Що він недовго буде у руля ясно стало ще тоді, коли він тільки очолив команду, пам'ятаю як він всім обіцяв, що Львів буде грати в атакуючий футбол аля Барселона....крім слів у цього тренера більше нічого немає... хоча часу мав багато для побудови своєї гриї... Далі команду думаю, що очолить Жилмар, ліцензія вже у нього є, що мішає???
    Ссылка
    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 24.10.2020 22:16
    +1
    Нарешті. Може хоть в когось цей недоклуб виграє.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 24.10.2020 22:12
    +5
    Армянин был, грузин был, срочно нужен азейбарджанец. Украинских специалистов руководство непонятной команды игнорирует.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 24.10.2020 22:11
    +2
    Я думаю там проблема не в тренере! Сколько их уже поменялось...
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 24.10.2020 22:11
    -6
    Эх, обидно, топ тренер.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 24.10.2020 22:09
    +5
    Молодец, у мужика есть яйца, хоть и не сразу, но есть. Некоторым нужно поучиться))))
    Ссылка
    vados1991
    online
      vados1991, 24.10.2020 22:06
    +2
    Давно пора
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 24.10.2020 22:12
    +5
    Армянин был, грузин был, срочно нужен азейбарджанец. Украинских специалистов руководство непонятной команды игнорирует.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 24.10.2020 22:09
    +5
    Молодец, у мужика есть яйца, хоть и не сразу, но есть. Некоторым нужно поучиться))))
    Ссылка
    spqr-te
      spqr-te, 24.10.2020 22:27
    +4
    Поступок, як би там не було.
    Ротаню варто повчитись
    Ссылка
    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 24.10.2020 22:34
    +3
    BekXan, 24.10.2020 22:21
    Один вопрос в чём он топ и какой рейтинг топ тренера ?Это обычный физрук
    Коли призначили цього грузина, я подумав що краще б Агробізнес грав в УПЛ.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 24.10.2020 22:11
    +2
    Я думаю там проблема не в тренере! Сколько их уже поменялось...
    Ссылка
    vados1991
    online
      vados1991, 24.10.2020 22:06
    +2
    Давно пора
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 24.10.2020 22:37
    +1
    Цікаво чи керівництво далі буде шукати тренера з таких "футбольних" країн як грузія чи вірменія чи нарешті в них відкриються очі на українських спеціалістів?
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 24.10.2020 22:22
    +1
    Олег Тимофеюк, 24.10.2020 22:11
    Эх, обидно, топ тренер.
    Можна на Каштру поміняти !!!
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 24.10.2020 22:16
    +1
    Що він недовго буде у руля ясно стало ще тоді, коли він тільки очолив команду, пам'ятаю як він всім обіцяв, що Львів буде грати в атакуючий футбол аля Барселона....крім слів у цього тренера більше нічого немає... хоча часу мав багато для побудови своєї гриї... Далі команду думаю, що очолить Жилмар, ліцензія вже у нього є, що мішає???
    Ссылка
    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 24.10.2020 22:16
    +1
    Нарешті. Може хоть в когось цей недоклуб виграє.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 24.10.2020 22:57
    0
    Ростик Карпа, 24.10.2020 22:43
    Я думаю від цього буде залежити доля клубу, якщо візьмуть ще одного нонейма то на 95% клуб скотиться у першу лігу і далі просто ліквідується, потрібно таку людину ставити, яка вже багато років працює в клубі або має в Україні імя
    так і є
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 24.10.2020 22:56
    0
    Аа Бб, 24.10.2020 22:48
    Бабич будет главным тренером.
    ну на фоні останніх товаришів, то Бабич був би топчиком. Але знаючи алогічні кроки керівництва цього клубу, то швидше за все буде якийсь албанець
    Ссылка
    Аа Бб
      Аа Бб, 24.10.2020 22:48
    0
    Бабич будет главным тренером.
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 24.10.2020 22:43
    0
    dudigo78, 24.10.2020 22:37
    Цікаво чи керівництво далі буде шукати тренера з таких "футбольних" країн як грузія чи вірменія чи нарешті в них відкриються очі на українських спеціалістів?
    Я думаю від цього буде залежити доля клубу, якщо візьмуть ще одного нонейма то на 95% клуб скотиться у першу лігу і далі просто ліквідується, потрібно таку людину ставити, яка вже багато років працює в клубі або має в Україні імя
    Ссылка
    Ростик Карпа
    online
      Ростик Карпа, 24.10.2020 22:31
    0
    spqr-te, 24.10.2020 22:27
    Поступок, як би там не було.
    Ротаню варто повчитись
    10000%
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 24.10.2020 22:21
    0
    Олег Тимофеюк, 24.10.2020 22:11
    Эх, обидно, топ тренер.
    Один вопрос в чём он топ и какой рейтинг топ тренера ?Это обычный физрук
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности