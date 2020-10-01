ФРАНКОВ: Ателькин близко к сердцу принял неудачи Львова, в котором работал

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков рассказал о последних днях бывшего нападающего «Шахтера» и сборной Украины Сергея Ателькина, который скончался сегодня ночью.



«Везде написано, что он работал тренером-селекционером «Шахтера». Это и правда, и неправда. Он не так давно ушёл из родного клуба, произнеся по этому поводу пару ласковых и горячих, после чего принял на себя ответственность за селекцию ФК «Львов», фактически за формирование новой команды.



Он очень близко к сердцу принял неудачи львовян, и уже в субботу ему стало плохо на тренировке - приезжала Скорая, накололи, сбили давление... А через несколько дней его не стало. Ателькин тихо умер на служебной львовской квартире. В 48 лет, полный энергии, планов, амбиций и необыкновенного дружелюбия, на которое он всегда был необыкновенно щедр с людьми, к которым был неравнодушен...», – написал Франков в своем телеграм-канале.