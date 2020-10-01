ФРАНКОВ: Ателькин близко к сердцу принял неудачи Львова, в котором работал

Журналист рассказал о причинах смерти известного в прошлом футболиста

  • 01.10.2020 13:55
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  • 1 комментарий
ФРАНКОВ: Ателькин близко к сердцу принял неудачи Львова, в котором работал
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Ателькин

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков рассказал о последних днях бывшего нападающего «Шахтера» и сборной Украины Сергея Ателькина, который скончался сегодня ночью.
 
«Везде написано, что он работал тренером-селекционером «Шахтера». Это и правда, и неправда. Он не так давно ушёл из родного клуба, произнеся по этому поводу пару ласковых и горячих, после чего принял на себя ответственность за селекцию ФК «Львов», фактически за формирование новой команды. 
 
Он очень близко к сердцу принял неудачи львовян, и уже в субботу ему стало плохо на тренировке - приезжала Скорая, накололи, сбили давление... А через несколько дней его не стало. Ателькин тихо умер на служебной львовской квартире. В 48 лет, полный энергии, планов, амбиций и необыкновенного дружелюбия, на которое он всегда был необыкновенно щедр с людьми, к которым был неравнодушен...», – написал Франков в своем телеграм-канале.

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Источник — Telegram

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Комментарии
    Artyom_I
      Artyom_I, 01.10.2020 14:14
    -1
    Франков как всегда... Без порции дерьма в адрес Шахтёра не может. Даже в такой скорбный час
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