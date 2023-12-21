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Украина. Премьер лига
21 декабря 2023, 16:20 |
2235
1

Новый тренер Ворсклы определяется со своими помощниками

Сергей Долганский приступает к исполнению обязанностей главного тренера

21 декабря 2023, 16:20 |
2235
1
Новый тренер Ворсклы определяется со своими помощниками
ФК Ворскла. Сергей Долганский

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Ворсклы» будут готовиться к весенней части сезона под руководством Сергея Долганского, который будет исполняющим обязанности главного тренера.

По информации нашего источника, сейчас Сергей Долганский, ранее в «Ворскле» отвечавший за подготовку вратарей, определяется со своими помощниками, одним из них может быть Александр Зотов.

Среди претендентов на вакантную должность главного тренера «Ворсклы» не было Юрия Вирта, как сообщали некоторые СМИ, а вот на клуб уже выходили агенты из Европы, предлагавшие, чтобы «Ворсклу» возглавил иностранец.

Футболисты «Ворсклы» возвращаются из отпуска 8 января 2024 года. Пока сложно сказать, останутся ли в команде Руслан Степанюк, которым активно интересуется венгерский клуб, и легионер Кане, имеющий предложения из Португалии и Польши.

Пока полтавчане занимают седьмое место в чемпионате УПЛ, набрав 23 очка.

Ранее мы сообщали, что в шорт-листе полтавского клуба числился бывший наставник «Днепра-1» и харьковского «Металлиста» Александр Кучер.

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Сергей Долганский Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Зотов Руслан Степанюк Ибрахим Кане трансферы УПЛ инсайд
Источник Sport.ua
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BekXan
Важкувато буде Долганському.Але це все рівно краще чим дармоїд Скрипник.
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