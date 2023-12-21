Изучали, но не утвердили. В Ворскле думали над экс-тренером Днепра-1

Полтавская «Ворскла» занимается вопросом поиска тренера, который возглавит команду после ухода из нее Виктора Скрипника.

Специалист, как известно, в среду, 20 декабря, официально оставил тренерский пост в «Ворскле» и стал главным тренером харьковского «Металлиста 1925».

Как стало известно Sport.ua от собственного источника, в шорт-лист полтавского клуба значился бывший наставник «Днепра-1» и харьковского «Металлиста» Александр Кучер. Впрочем, по неизвестным причинам менеджмент «Ворсклы» отказался даже от идеи переговоров с Кучером по поводу возможного сотрудничества.

Напомним, Александр Кучер в августе этого года подал в отставку с тренерского поста в «Днепре-1».

Ранее стал известен возможный кандидат на пост наставника «Ворсклы» после ухода Скрипника.