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Украина. Премьер лига
21 декабря 2023, 10:45 |
809
0

Изучали, но не утвердили. В Ворскле думали над экс-тренером Днепра-1

В Полтаве рассматривали кандидатуру Александра Кучера

21 декабря 2023, 10:45 |
809
0
Изучали, но не утвердили. В Ворскле думали над экс-тренером Днепра-1
СК Днепр-1. Александр Кучер

Полтавская «Ворскла» занимается вопросом поиска тренера, который возглавит команду после ухода из нее Виктора Скрипника.

Специалист, как известно, в среду, 20 декабря, официально оставил тренерский пост в «Ворскле» и стал главным тренером харьковского «Металлиста 1925».

Как стало известно Sport.ua от собственного источника, в шорт-лист полтавского клуба значился бывший наставник «Днепра-1» и харьковского «Металлиста» Александр Кучер. Впрочем, по неизвестным причинам менеджмент «Ворсклы» отказался даже от идеи переговоров с Кучером по поводу возможного сотрудничества.

Напомним, Александр Кучер в августе этого года подал в отставку с тренерского поста в «Днепре-1».

Ранее стал известен возможный кандидат на пост наставника «Ворсклы» после ухода Скрипника.

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Назван возможный кандидат на пост наставника Ворсклы после ухода Скрипника
Александр Кучер Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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