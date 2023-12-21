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  4. Назван возможный кандидат на пост наставника Ворсклы после ухода Скрипника
Украина. Премьер лига
21 декабря 2023, 09:50 |
530
1

Назван возможный кандидат на пост наставника Ворсклы после ухода Скрипника

Сообщается, что Юрий Вирт может возглавить полтавский клуб

21 декабря 2023, 09:50 |
530
1
Назван возможный кандидат на пост наставника Ворсклы после ухода Скрипника
ФК Верес. Юрий Вирт

20 декабря 54-летний украинский специалист Виктор Скрипник официально покинул полтавскую «Ворсклу» и возглавил харьковский «Металлист 1925».

Пока что полтавчане не назначили нового коуча. Как сообщает Instagram-аккаунт fcvr57, который специализирован на новостях про ровенский «Верес», одним из претендентов на пост наставника «Ворсклы» является Юрий Вирт.

Последним местом работы Вирта был «Верес», который он возглавлял с 2019 по 2023 год.

Также Юрий Вирт работал в таких клубах, как «Металлург», «Сталь» и «Рух».

Ранее Вирт эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы для донецкого «Шахтера».

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Источник Instagram
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