Назван возможный кандидат на пост наставника Ворсклы после ухода Скрипника

20 декабря 54-летний украинский специалист Виктор Скрипник официально покинул полтавскую «Ворсклу» и возглавил харьковский «Металлист 1925».

Пока что полтавчане не назначили нового коуча. Как сообщает Instagram-аккаунт fcvr57, который специализирован на новостях про ровенский «Верес», одним из претендентов на пост наставника «Ворсклы» является Юрий Вирт.

Последним местом работы Вирта был «Верес», который он возглавлял с 2019 по 2023 год.

Также Юрий Вирт работал в таких клубах, как «Металлург», «Сталь» и «Рух».

Ранее Вирт эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы для донецкого «Шахтера».