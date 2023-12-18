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Лига Европы
18 декабря 2023, 16:29 | Обновлено 18 декабря 2023, 16:38
925
0

Юрий ВИРТ: «Марсель для Шахтера – не самый плохой вариант»

Бывший вратарь «горняков» оценил шансы украинцев в еврокубках

18 декабря 2023, 16:29 | Обновлено 18 декабря 2023, 16:38
925
0
Юрий ВИРТ: «Марсель для Шахтера – не самый плохой вариант»
НК Верес. Юрий Вирт

Сегодня определился соперник «Шахтера» в 1/8 финала Лиги Европы. Им стал французский «Марсель».

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший вратарь национальной сборной Украины и «Шахтера» Юрий Вирт прокомментировал результаты жеребьевки в Швейцарии:

– Это не самый лучший вариант, но и не самый плохой. «Марсель» сейчас на ходу, но если «Шахтер» сохранит своих лидеров, качественно проведет подготовительный период, продуктивно поработает на трансферном рынке, то имеет все шансы пройти французский клуб.

– Чем опасен «Марсель»?
– В начале сезона из-за чехарды на тренерском мостике выступление «горожан» напоминали катание на качелях. Новый руководитель – итальянец Гаттузо, сумел стабилизировать состав, передал подопечным ту неуступчивость, которой отличался еще когда сам выходил на поле. Есть несколько лидеров, в частности, нападающий Обамеянг начал более требовательно относиться к себе и стал вновь забивать. Необходимо также выделить неистовых местных болельщиков, которые не позволяют своей команде расслабиться ни на мгновение. В сезоне 2008-2009 годов я имел возможность убедиться в этом, когда был в составе делегации «Шахтера», проводившей в Марселе четвертьфинальный поединок Кубка УЕФА. Мы тогда дважды победили – 2:0 и 2:1 и прошли дальше, хотя, помнится, было очень трудно.

– Это как раз был тот сезон, когда «Шахтер» добился наибольшего успеха на международной арене, когда победив в финале немецкий «Вердер» завладел Кубком УЕФА.
– Может история повторится? Очень хочется, чтобы «Шахтер» снова взял верх над «Марселем» и замахнулся уже на звание сильнейшей команды Лиги Европы.

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Юрий Вирт Марсель Лига Европы Шахтер Донецк инсайд
Источник Sport.ua
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