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Украина. Премьер лига
12 января 2024, 14:26 | Обновлено 12 января 2024, 14:44
317
3

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продлил контракт с Бондаренко

Новое соглашение будет действовать до конца 2028 года

12 января 2024, 14:26 | Обновлено 12 января 2024, 14:44
317
3
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продлил контракт с Бондаренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Бондаренко

Донецкий «Шахтер» официально объявил о продлении контракта с полузащитником Артемом Бондаренко.

Новое соглашение между клубом и игроком будет действовать ближайшие 5 лет.

Напомним, Артем Бондаренко является выпускником академии «Шахтера», в которую попал в 16 лет. Был лидером юношеского и молодежного состава «оранжево-черных», дебютировал в главной команде 1 марта 2020-го в поединке УПЛ с «Ворсклой».

Сейчас на счету 23-летнего полузащитника 66 официальных матчей за «горняков», 12 забитых мячей и 11 ассистов. В сезоне 2023/24 Бондаренко принял участие в 14 играх дончан и отметился 1 забитым мячом.

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Артем Бондаренко Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу продление контракта
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 3
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pricolist
Бондаренко непоганий гравець, але все рівно, мені здається, він останній сезон майже не прогресує. 23 роки це вже й не такий молодий вік
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0
Андрей Шевченко
боДНАРЬренко то рівень орендуполя від сили....
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-3
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