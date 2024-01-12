ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер продлил контракт с Бондаренко
Новое соглашение будет действовать до конца 2028 года
Донецкий «Шахтер» официально объявил о продлении контракта с полузащитником Артемом Бондаренко.
Новое соглашение между клубом и игроком будет действовать ближайшие 5 лет.
Напомним, Артем Бондаренко является выпускником академии «Шахтера», в которую попал в 16 лет. Был лидером юношеского и молодежного состава «оранжево-черных», дебютировал в главной команде 1 марта 2020-го в поединке УПЛ с «Ворсклой».
Сейчас на счету 23-летнего полузащитника 66 официальных матчей за «горняков», 12 забитых мячей и 11 ассистов. В сезоне 2023/24 Бондаренко принял участие в 14 играх дончан и отметился 1 забитым мячом.
🧡 Артем Бондаренко продовжив контракт із «Шахтарем»! ⚒— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 12, 2024
Нову угоду з півзахисником розраховано до кінця 2028 року.
Дізнайтеся більше: https://t.co/eE43KKadNg.#Shakhtar #Україна pic.twitter.com/mXON1EzmR2
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