Не чудо, а реальность! У Украины будет рекордное представительство на АО

Открытый чемпионат Австралии 2024 года станет историческим для украинского тенниса. Впервые в истории в основной сетке мельбурнского турнира серии Grand Slam выступят семь украинских теннисисток.

Как известно, Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Марта Костюк получили места в основе напрямую. Ночью на 12 января после побед в финалах квалификации к ним присоединились Даяна Ястремская, Юлия Старобудцева и Дарья Снигур.

Напомним, Ястремская в трех сетах переиграла Майю Джонт из Австралии (6:2, 1:6, 6:4), Стародубцева обыграла также в трех партиях чешку Габриэлу Кнутсон (6:4, 1:6, 7:6 [10:4]), а Снигур сломила сопротивление австралийки Мэддисон Инглис (6:2, 5:7, 6:3).