Не чудо, а реальность! У Украины будет рекордное представительство на АО
На кортах в Мельбурне выступят сразу семь украинских теннисисток
Открытый чемпионат Австралии 2024 года станет историческим для украинского тенниса. Впервые в истории в основной сетке мельбурнского турнира серии Grand Slam выступят семь украинских теннисисток.
Как известно, Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Марта Костюк получили места в основе напрямую. Ночью на 12 января после побед в финалах квалификации к ним присоединились Даяна Ястремская, Юлия Старобудцева и Дарья Снигур.
Напомним, Ястремская в трех сетах переиграла Майю Джонт из Австралии (6:2, 1:6, 6:4), Стародубцева обыграла также в трех партиях чешку Габриэлу Кнутсон (6:4, 1:6, 7:6 [10:4]), а Снигур сломила сопротивление австралийки Мэддисон Инглис (6:2, 5:7, 6:3).
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Когда я ж уже дождусь хоть 1 теннисиста.
Казусная ситуация.
Успеха нашим девченкам.