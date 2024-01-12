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Australian Open
12 января 2024, 09:09 | Обновлено 12 января 2024, 09:23
541
3

Не чудо, а реальность! У Украины будет рекордное представительство на АО

На кортах в Мельбурне выступят сразу семь украинских теннисисток

12 января 2024, 09:09 | Обновлено 12 января 2024, 09:23
541
3
Не чудо, а реальность! У Украины будет рекордное представительство на АО
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Открытый чемпионат Австралии 2024 года станет историческим для украинского тенниса. Впервые в истории в основной сетке мельбурнского турнира серии Grand Slam выступят семь украинских теннисисток.

Как известно, Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Марта Костюк получили места в основе напрямую. Ночью на 12 января после побед в финалах квалификации к ним присоединились Даяна Ястремская, Юлия Старобудцева и Дарья Снигур.

Напомним, Ястремская в трех сетах переиграла Майю Джонт из Австралии (6:2, 1:6, 6:4), Стародубцева обыграла также в трех партиях чешку Габриэлу Кнутсон (6:4, 1:6, 7:6 [10:4]), а Снигур сломила сопротивление австралийки Мэддисон Инглис (6:2, 5:7, 6:3).

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Australian Open 2024 Элина Свитолина Ангелина Калинина Леся Цуренко Даяна Ястремская Дарья Снигур Юлия Стародубцева Марта Костюк
Источник Sport.ua
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Умник
Мужики вам не стыдно?
7 наших супер прекрасных дам на АО.
Когда я ж уже дождусь хоть 1 теннисиста.
Казусная ситуация.
Успеха нашим девченкам.
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+1
Андрей Шевченко
Завацька теж мала перемагати, була фавориткою у буків...але в кількості це б нам не додало, бо виходила б на Снігур . А Так, що можна сказати...Слава Україні !!! Смерть кацапам і даунбассам не митим !!!
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+1
Vasyl_z_Volyni
Хотілося, щоб і після першого раунду, теж було рекордне представництво
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0
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