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Australian Open
12 января 2024, 08:47 | Обновлено 12 января 2024, 08:52
1387
3

Смогла! Додавила! Снигур пробилась в основу Australian Open 2024

Украинка победила Инглис в финале отбора

12 января 2024, 08:47 | Обновлено 12 января 2024, 08:52
1387
3
Смогла! Додавила! Снигур пробилась в основу Australian Open 2024
WTA. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№136 WTA) в финальном раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии 2024 выяснила отношения с австралийкой Мэддисон Инглис (№283 WTA).

Украинка добилась сложной победы в трех сетах. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут.

Australian Open 2024. Квалификация. Финал

Мэддисон Инглис (Австралия) – Дарья Снигур (Украина, 24) – 2:6, 7:5, 3:6

Это была первая в истории очная встреча теннисисток.

Пробившись в основу Australian Open2024, Дарья Снигур присоединилась там к шести украинкам, добившимся такого права ранее. Это Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева, которая сыграет впервые в карьере в основе турнира серии Grand Slam.

Напомним, Снигур в 2022 году преодолела квалификацию на US Open и затем смогла дойти до второго круга основной сетки.

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Дарья Снигур – Мэддисон Инглис. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open 2024 Дарья Снигур Мэддисон Инглис
Источник Sport.ua
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Александр Ад
Молодець,Дашуля!Ну наші дівчатка сьогодні просто красуні!Який гарний ранок!Так тримати!Всім нашим вдачі при жеребкуванні!
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+11
andrian311
Це вперше гратиме 7 українок в основі?
Ответить
+1
RomeoBoss
Вітаю усіх наших девча з
Перемогами! Дуже добре
згуляли,особливо Дар'я.
Хочя лічно я гадав,що в 3с.
Інліш додавить,але Снігур
змогла все виправить.
Матчі інших девчат не дивився нажаль,але і Даяна і Стародубцева пройшли дале...
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0
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