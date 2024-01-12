Смогла! Додавила! Снигур пробилась в основу Australian Open 2024
Украинка победила Инглис в финале отбора
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№136 WTA) в финальном раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии 2024 выяснила отношения с австралийкой Мэддисон Инглис (№283 WTA).
Украинка добилась сложной победы в трех сетах. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут.
Australian Open 2024. Квалификация. Финал
Мэддисон Инглис (Австралия) – Дарья Снигур (Украина, 24) – 2:6, 7:5, 3:6
Это была первая в истории очная встреча теннисисток.
Пробившись в основу Australian Open2024, Дарья Снигур присоединилась там к шести украинкам, добившимся такого права ранее. Это Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева, которая сыграет впервые в карьере в основе турнира серии Grand Slam.
Напомним, Снигур в 2022 году преодолела квалификацию на US Open и затем смогла дойти до второго круга основной сетки.
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Перемогами! Дуже добре
згуляли,особливо Дар'я.
Хочя лічно я гадав,що в 3с.
Інліш додавить,але Снігур
змогла все виправить.
Матчі інших девчат не дивився нажаль,але і Даяна і Стародубцева пройшли дале...