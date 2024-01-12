Смогла! Додавила! Снигур пробилась в основу Australian Open 2024

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№136 WTA) в финальном раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии 2024 выяснила отношения с австралийкой Мэддисон Инглис (№283 WTA).

Украинка добилась сложной победы в трех сетах. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут.

Australian Open 2024. Квалификация. Финал

Мэддисон Инглис (Австралия) – Дарья Снигур (Украина, 24) – 2:6, 7:5, 3:6

Это была первая в истории очная встреча теннисисток.

Пробившись в основу Australian Open2024, Дарья Снигур присоединилась там к шести украинкам, добившимся такого права ранее. Это Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева, которая сыграет впервые в карьере в основе турнира серии Grand Slam.

Напомним, Снигур в 2022 году преодолела квалификацию на US Open и затем смогла дойти до второго круга основной сетки.