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Australian Open
12 января 2024, 07:23 | Обновлено 12 января 2024, 07:31
1054
12

На характере! Стародубцева впервые в карьере будет играть на Grand Slam

Украинка не без труда сумела пробиться в основную сету Australian Open

12 января 2024, 07:23 | Обновлено 12 января 2024, 07:31
1054
12
На характере! Стародубцева впервые в карьере будет играть на Grand Slam
WTA. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№152 WTA) сумела выйти в основную сетку Australian Open 2024.

В финале квалификации она в трех сетах победила чешку Габриэлу Кнутсон (№168 WTA).

Для Юлии матч начался хорошо. Она уверенно взяла первый сет – 6:4. Второй Кнутсон забрала себе – 6:1.

Третий Стародубцева также начала успешно, даже сумела сделать брейк, но в итоге отдала сопернице две свои подачи. Габриэла повела 5:4 и подавала на матч, однак 23-летняя украинка совладала с нервами и сделала счет равным - 5:5.

Все решалось на тай-брейке. Украинка повела 4:1. Такого задела хватило, чтобы завершить встречу победой.

Australian Open 2024. 3-й раунд квалификации

Юлия Стародубцева (Украина) – Габриэла Кнутсон (Чехия) – 6:4, 1:6, 7:6 (10:4)

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Юлия Стародубцева Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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King8619
Молодець Юля) Вона мені більше імпонує ніж Ястремська і Костюк разом узяті. Є характер, є гра. А чого варті її нестандартні подачі (тримає ракетку вверху і підкидує мяч)
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+4
Показать Скрыть 6 ответов
Александр Ад
Молодець!Так на тай-брейку 10-4!Успіху в основі!
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+3
AlinaBabenko
Ви куди поспішаєте? Тай-брейк у вирішальному сеті грається до 10 виграних очок. 
Добре, що Юля дотисла суперницю, а то у вас вийшов би маленький конфуз.
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Arctic
Важкий хвилюючий матч, я бачив 2 і 3 сет, важко було дивитися, здавалося що Юля влетить Габріелі
А теніс це - везіння і нерви, в кого  кращі - той і перемагає!
Успіху в основі! 
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+2
Умник
Old Oak the best of the best.
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0
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