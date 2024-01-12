На характере! Стародубцева впервые в карьере будет играть на Grand Slam

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№152 WTA) сумела выйти в основную сетку Australian Open 2024.

В финале квалификации она в трех сетах победила чешку Габриэлу Кнутсон (№168 WTA).

Для Юлии матч начался хорошо. Она уверенно взяла первый сет – 6:4. Второй Кнутсон забрала себе – 6:1.

Третий Стародубцева также начала успешно, даже сумела сделать брейк, но в итоге отдала сопернице две свои подачи. Габриэла повела 5:4 и подавала на матч, однак 23-летняя украинка совладала с нервами и сделала счет равным - 5:5.

Все решалось на тай-брейке. Украинка повела 4:1. Такого задела хватило, чтобы завершить встречу победой.

Australian Open 2024. 3-й раунд квалификации

Юлия Стародубцева (Украина) – Габриэла Кнутсон (Чехия) – 6:4, 1:6, 7:6 (10:4)