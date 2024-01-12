Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Суперкубок
Испания
12 января 2024, 22:13 |
654
0

Стало известно, сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Суперкубок

14 января королевский клуб сыграет против «Барселоны» в финале турнира

12 января 2024, 22:13 |
654
0
Стало известно, сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Суперкубок
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

14 января состоится финальный матч Суперкубка Испании между командами «Реал» Мадрид и «Барселона».

Поединок пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе «Аль-Авваль Парк». Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Многие испанские издания, ссылаясь на Defensa Central, сообщают о том, что президент королевского клуба Флорентино Перес пообещал «сливочным» премиальные за победу в Суперкубке.

Речь идет про 150 тысяч евро каждому игроку и техническому персоналу (около 4 миллионов в сумме), если команда обыграет «Барселону».

В полуфинале турнира «Реал» вырвал победу у «Атлетико» со счетом 5:3, а «Барселона» выиграла у «Осасуны» 2:0.

Два испанских источника сообщили разную информацию о выборе вратаря «сливочных» на поединок с «сине-гранатовыми». Marca утверждает, что в старте сыграет Андрей Лунин, а Relevo сообщает о Кепе Аррисабалаге.

По теме:
Кепа убедил? В Испании сообщили, что Лунин не сыграет в Эль Класико
Барселона надолго потеряла вингера из-за травмы
Одноклубник Лунина высказался о росте популярности саудовской Про-лиги
Флорентино Перес Андрей Лунин Реал Мадрид Барселона Реал - Барселона Суперкубок Испании по футболу премиальные
Источник Sport.es
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вингер Шахтера заинтересовал лидера европейского чемпионата
Футбол | 12 января 2024, 20:31 4
Вингер Шахтера заинтересовал лидера европейского чемпионата
Вингер Шахтера заинтересовал лидера европейского чемпионата

Алексей Кащук может зимой сменить команду

Евро-2024 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты
Другие виды | 12 января 2024, 18:22 0
Евро-2024 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты
Евро-2024 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты

Турнир проходит с 10 по 28 января в Германии

11 самых странных тренерских назначений иностранцев в УПЛ
Футбол | 12.01.2024, 11:44
11 самых странных тренерских назначений иностранцев в УПЛ
11 самых странных тренерских назначений иностранцев в УПЛ
ФОТО. Невеста Роналду похвасталась ювелирными украшениями на 5 млн долларов
Футбол | 12.01.2024, 18:28
ФОТО. Невеста Роналду похвасталась ювелирными украшениями на 5 млн долларов
ФОТО. Невеста Роналду похвасталась ювелирными украшениями на 5 млн долларов
На характере! Стародубцева впервые в карьере будет играть на Grand Slam
Теннис | 12.01.2024, 07:23
На характере! Стародубцева впервые в карьере будет играть на Grand Slam
На характере! Стародубцева впервые в карьере будет играть на Grand Slam
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я такого Фьюри еще не видел». Боксер рассказал о подготовке Тайсона
«Я такого Фьюри еще не видел». Боксер рассказал о подготовке Тайсона
11.01.2024, 19:51
Бокс
ВИДЕО. Финты Мудрика попали в нарезку лучших в АПЛ
ВИДЕО. Финты Мудрика попали в нарезку лучших в АПЛ
11.01.2024, 13:37 4
Футбол
У Свена-Ёрана Эрикссона последняя стадия рака, ему остался максимум год
У Свена-Ёрана Эрикссона последняя стадия рака, ему остался максимум год
11.01.2024, 12:39 9
Футбол
ФОТО. Лунин оценил матч Реала в Суперкубке, в котором Кепа пропустил трижды
ФОТО. Лунин оценил матч Реала в Суперкубке, в котором Кепа пропустил трижды
11.01.2024, 03:25
Футбол
ВИДЕО. Кепа, а прыгать? Атлетико забил Реалу на 7-й минуте матча Суперкубка
ВИДЕО. Кепа, а прыгать? Атлетико забил Реалу на 7-й минуте матча Суперкубка
10.01.2024, 21:22
Футбол
Муж Свитолиной не одобряет ее желание возвращаться в воюющую Украину
Муж Свитолиной не одобряет ее желание возвращаться в воюющую Украину
11.01.2024, 13:42 5
Теннис
Стало известно, сколько Динамо заплатит Черноморцу за Брагару
Стало известно, сколько Динамо заплатит Черноморцу за Брагару
11.01.2024, 12:15 6
Футбол
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
10.01.2024, 22:55 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем