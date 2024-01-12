Стало известно, сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Суперкубок

14 января состоится финальный матч Суперкубка Испании между командами «Реал» Мадрид и «Барселона».

Поединок пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе «Аль-Авваль Парк». Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Многие испанские издания, ссылаясь на Defensa Central, сообщают о том, что президент королевского клуба Флорентино Перес пообещал «сливочным» премиальные за победу в Суперкубке.

Речь идет про 150 тысяч евро каждому игроку и техническому персоналу (около 4 миллионов в сумме), если команда обыграет «Барселону».

В полуфинале турнира «Реал» вырвал победу у «Атлетико» со счетом 5:3, а «Барселона» выиграла у «Осасуны» 2:0.

Два испанских источника сообщили разную информацию о выборе вратаря «сливочных» на поединок с «сине-гранатовыми». Marca утверждает, что в старте сыграет Андрей Лунин, а Relevo сообщает о Кепе Аррисабалаге.