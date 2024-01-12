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Товарищеские матчи
Черноморец
12.01.2024 15:00 – FT 1 : 0
Петролул
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Украина. Премьер лига
12 января 2024, 20:37 | Обновлено 12 января 2024, 20:49
1103
1

Черноморец выиграл первый контрольный матч на зимних сборах в Турции

Победу над румынским «Петролулом» принес точный удар Артура Авагимяна

12 января 2024, 20:37 | Обновлено 12 января 2024, 20:49
1103
1
Черноморец выиграл первый контрольный матч на зимних сборах в Турции
ФК Черноморец

Одесский «Черноморец» первый матч на турецком сборе проводил против румынского «Петролула», команды, которую уже через неделю ожидает возобновление чемпионата страны.

Моряки выглядели вполне солидно на фоне такого соперника, хотя «Петролул» и создал ряд опасных моментов у ворот Варакуты и Билыка. Жаир на 20-й минуте пробил в штангу, на 32-й и 38-й Зинга и Грозав не попали в дальний угол с выгодных позиций, на 57-й мяч изрядно встряхнул перекладину.

В одесской команде в первом тайме самым заметным в нападении был Авагимян. На 23 минуте Артур со «стандарта» послал мяч рядом с крестовиной, на 40-й его сбили с ног в штрафной (свисток судьи-женщины из Турции промолчал), а на 41-й состоялся гол. Получив мяч от Путри, Авагимян метров с 12 хладнокровно «пробил» защитника, поразив пустой угол ворот – 1:0. Вскоре Ермаков не попал в ворота из района 11-метровой отметки.

После перерыва «Черноморец» был близок к успеху на 55-й минуте (с близкого расстояния чуть не забил Бойчук), на 69-й (футболист на просмотре не реализовал фактически выход один на один с голкипером) и на 88-й (вратарь «Петролула» снова сумел защитить свои ворота после удара Пшеничнюка в дальний угол). Счет не изменился: победа «Черноморца» – 1:0.

Товарищеский матч

12 января 2024 года. 15:00 Лара (Турция). Topkapi Football Center

Черноморец (Одесса, Украина) – Петролул (Плоешти, Румыния) – 1:0 (1:0)

Гол: Авагимян, 41.

Черноморец: 1 тайм – 1 Варакута, 9 Путря (капитан), 3 Ермаков, 5 Гучек, 79 Салюк, 23 Васильев, 7 Кузык, 8 Шпорн, 77 Штогрин, 39 Бадибанга, 20 Авагимян; 2 тайм – 31 Билык, 4 Сытников, 34 Дебелко, 21 Ухань, 35 Граждан, 10 Хадида (капитан), 11 Бойчук, 33 Пшеничнюк, 30 Данилюк, 32 Присяжнюк, 50 игрок на просмотре.

Главный тренер – Роман Григорчук.

Петролул: 12 Зима, 2 Худжа, 3 Мейджерс, 5 Тику (капитан), 71 Доуа, 6 Джефферсон, 82 Диоманде (Сето, 72), 8 Жаир, 7 Грозав, 99 Муси (Радукан, 58), 26 Зинга (Папп, 58),

Запас: Гаврилаш, Эсану, Джеркалау, Роман, Брату, Парашив, Ханка, Раду, Думитриу, Абуашвили, Гарутти, Патраску, Радулеску, Букур, Думитраче.

Главный тренер – Флорин Пырву.

Предупреждения: Дебелко, 80 – Жаир, 22.

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товарищеские матчи Черноморец Одесса учебно-тренировочные сборы Петролул контрольные матчи УПЛ Артур Авагимян
Источник ФК Черноморец
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avk2307
Похоже Брагару все ж таки в Динамо почне 2024 
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