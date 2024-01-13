12 января состоялся товарищеский матч между командами «Черноморец» (Украина) и «Петролул» (Румыния). Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу одесского клуба.

Единственный гол на 41-й минуте забил Артур Авагимян, который точно пробил с 12 метров.

Для «Черноморца» это был первый контрольный поединок на учебно-тренировочных сборах.

Товарищеский матч

12 января 2024 года. 15:00 Лара (Турция). Topkapi Football Center

Черноморец (Одесса, Украина) – Петролул (Плоешти, Румыния) – 1:0 (1:0)

Гол: Авагимян, 41.

Видео гола и обзор матча: