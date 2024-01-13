Товарищеские матчи
12.01.2024 15:00 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига13 января 2024, 20:03 | Обновлено 13 января 2024, 20:20
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Черноморец – Петролул – 1:0. Как забил Авагимян с 12 метров. Видео гола
Смотрите видеообзор товарищеского матча
13 января 2024, 20:03 | Обновлено 13 января 2024, 20:20
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12 января состоялся товарищеский матч между командами «Черноморец» (Украина) и «Петролул» (Румыния). Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу одесского клуба.
Единственный гол на 41-й минуте забил Артур Авагимян, который точно пробил с 12 метров.
Для «Черноморца» это был первый контрольный поединок на учебно-тренировочных сборах.
Товарищеский матч
12 января 2024 года. 15:00 Лара (Турция). Topkapi Football Center
Черноморец (Одесса, Украина) – Петролул (Плоешти, Румыния) – 1:0 (1:0)
Гол: Авагимян, 41.
Видео гола и обзор матча:
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