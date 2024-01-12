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Черноморец
12.01.2024 15:00 - : -
Петролул
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Украина. Премьер лига
12 января 2024, 10:12 | Обновлено 12 января 2024, 10:22
261
0

Черноморец – Петролул. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 января в 15:00 по Киеву товарищеский матч зимнего межсезонья

12 января 2024, 10:12 | Обновлено 12 января 2024, 10:22
261
0
Черноморец – Петролул. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Черноморец

В пятницу, 12 января, одесский «Черноморец» померится силами с румынской командой «Петролул» из Плоешти в рамках подготовки ко второй части сезона-2023/2024.

Игра начнется в 15:00 по киевскому времени.

В таблице УПЛ «Черноморец» после первой части кампании занимает 8-е место, имея 22 очка после 16 матчей.

Ранее стало известно, что «Черноморец» на сборе в Турции намерен провести 9 спаррингов.

Встречу «Черноморец» - «Петролул» можно смотреть онлайн на Youtube-канале одесского клуба. Трансляция будет доступна для спонсоров канала. Через несколько дней матч можно будет пересмотреть в свободном доступе.

📺 Видеотрансляция

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Источник Sport.ua
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