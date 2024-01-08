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Украина. Премьер лига
08 января 2024, 23:23 | Обновлено 08 января 2024, 23:31
49
0

Черноморец запланировал 9 контрольных матчей, названы соперники

Футболисты одесского клуба как никогда рано вышли из зимнего отпуска

08 января 2024, 23:23 | Обновлено 08 января 2024, 23:31
49
0
Черноморец запланировал 9 контрольных матчей, названы соперники
ФК Черноморец

Футболисты одесского «Черноморца» как никогда рано вышли из зимнего отпуска в этом году.

Уже 5 января команда «моряков» вылетела из кишиневского аэропорта на турецкий сбор, а 6 числа приступила к тренировочной работе на средиземноморье.

«Черноморец» проживает в отеле TUI Blue Side (Манавгат), занятие проводит на футбольных полях Emirhan Sport Center.

У «Черноморца» запланировано 9 спаррингов:

  • 12 января – Петролул (Плоешти, Румыния)
  • 16 января – Уйпешт (Будапешт, Венгрия)
  • 20 января – Дрита (Гнилане, Косово)
  • 21 января – ТС Гелакси (Камеелривье, ЮАР)
  • 25 января – Райндорф Альтах (Австрия)
  • 28 января – АП Брера (Струмица, Северная Македония)
  • 29 января – Струга Трим-Лум (Северная Македония)
  • 1 февраля – Алашкерт (Ереван, Армения)
  • 4 февраля – Андижан (Узбекистан)
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Источник ФК Черноморец
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