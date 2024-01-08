Украина. Премьер лига08 января 2024, 23:23 | Обновлено 08 января 2024, 23:31
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Черноморец запланировал 9 контрольных матчей, названы соперники
Футболисты одесского клуба как никогда рано вышли из зимнего отпуска
08 января 2024, 23:23 | Обновлено 08 января 2024, 23:31
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Футболисты одесского «Черноморца» как никогда рано вышли из зимнего отпуска в этом году.
Уже 5 января команда «моряков» вылетела из кишиневского аэропорта на турецкий сбор, а 6 числа приступила к тренировочной работе на средиземноморье.
«Черноморец» проживает в отеле TUI Blue Side (Манавгат), занятие проводит на футбольных полях Emirhan Sport Center.
У «Черноморца» запланировано 9 спаррингов:
- 12 января – Петролул (Плоешти, Румыния)
- 16 января – Уйпешт (Будапешт, Венгрия)
- 20 января – Дрита (Гнилане, Косово)
- 21 января – ТС Гелакси (Камеелривье, ЮАР)
- 25 января – Райндорф Альтах (Австрия)
- 28 января – АП Брера (Струмица, Северная Македония)
- 29 января – Струга Трим-Лум (Северная Македония)
- 1 февраля – Алашкерт (Ереван, Армения)
- 4 февраля – Андижан (Узбекистан)
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