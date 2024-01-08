Черноморец запланировал 9 контрольных матчей, названы соперники

Футболисты одесского «Черноморца» как никогда рано вышли из зимнего отпуска в этом году.

Уже 5 января команда «моряков» вылетела из кишиневского аэропорта на турецкий сбор, а 6 числа приступила к тренировочной работе на средиземноморье.

«Черноморец» проживает в отеле TUI Blue Side (Манавгат), занятие проводит на футбольных полях Emirhan Sport Center.

У «Черноморца» запланировано 9 спаррингов:

12 января – Петролул (Плоешти, Румыния)

16 января – Уйпешт (Будапешт, Венгрия)

20 января – Дрита (Гнилане, Косово)

21 января – ТС Гелакси (Камеелривье, ЮАР)

25 января – Райндорф Альтах (Австрия)

28 января – АП Брера (Струмица, Северная Македония)

29 января – Струга Трим-Лум (Северная Македония)

1 февраля – Алашкерт (Ереван, Армения)

4 февраля – Андижан (Узбекистан)