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Украина. Премьер лига
05 января 2024, 18:12 | Обновлено 05 января 2024, 18:24
418
3

Черноморец первым из клубов УПЛ отправился на зарубежный сбор

Команда Романа Григорчука будет работать в Турции

05 января 2024, 18:12 | Обновлено 05 января 2024, 18:24
418
3
Черноморец первым из клубов УПЛ отправился на зарубежный сбор
ua-football.com

Вчера, 4 января, футболисты «Черноморца» вышли из отпуска, собравшись на клубной базе в Совиньоне, а уже сегодня отправилась на зарубежный сбор. Автобусом «моряки» добрались до Кишинева, откуда по маршруту Кишинев – Стамбул – Анталия переместились на место сбора.

Вместе с командой в Турцию полетели и оба футболиста, о возможном уходе которых из «Черноморца» в последнее время ходило немало разговоров - Владимир Салюк и Максим Брагару.

В Анталии «Черноморец» будет готовиться в течение всего января, после чего вернется в Одессу, где продолжит подготовку к сезону.

Ранее Роман Григорчук рассказал, что Салюк и Брагару останутся в «Черноморце».

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Источник UA-Football
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