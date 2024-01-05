Черноморец первым из клубов УПЛ отправился на зарубежный сбор

Вчера, 4 января, футболисты «Черноморца» вышли из отпуска, собравшись на клубной базе в Совиньоне, а уже сегодня отправилась на зарубежный сбор. Автобусом «моряки» добрались до Кишинева, откуда по маршруту Кишинев – Стамбул – Анталия переместились на место сбора.

Вместе с командой в Турцию полетели и оба футболиста, о возможном уходе которых из «Черноморца» в последнее время ходило немало разговоров - Владимир Салюк и Максим Брагару.

В Анталии «Черноморец» будет готовиться в течение всего января, после чего вернется в Одессу, где продолжит подготовку к сезону.

Ранее Роман Григорчук рассказал, что Салюк и Брагару останутся в «Черноморце».