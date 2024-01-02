Роман ГРИГОРЧУК: «Салюк и Брагару останутся в Черноморце»

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук рассказал о будущем своих подопечных Владимира Салюка и Максима Брагару, к которым есть большой интерес на трансферном рынке:

«Думаю, что они в нашей команде еще останутся. Обоим было бы целесообразно некоторое время поиграть в «Черноморце», чтобы продолжать прогрессировать. Если же говорить отдельно по каждому игроку, то начну с Салюка.

Я не думаю о том, как его кем-то заменить. Думаю, как успокоить и поддержать игрока. Вы, вероятно, понимаете, что он очень быстро вышел на данный уровень и у него произошел определенный перепад. Возможно, психологически парню сложновато. В таких случаях, как говорится, навалилось на него много всего – и клуб, и молодежная сборная. В результате на определенном этапе у него что-то сложилось неудачно, вот он и допустил несколько результативных ошибок. Так что повторюсь: не думаю над тем, кем Салюка заменить. Пусть он просто успокоится, поиграет еще у нас некоторое время и продолжит свой путь вверх к большому футболу. У него все для этого есть. Уверен, все у него получится.

Что касается Брагару, то с ним ситуация намного легче, ведь он больше времени находится на высоком уровне. К тому же Брагару более привычен к стрессу, вниманию и к тому, как против него действуют соперники на поле. Они, как известно, уделяют ему большое внимание. Поэтому считаю, что потенциал этого футболиста далеко не до конца раскрыт, поэтому будет лучше, если он весеннюю часть нынешнего чемпионата продолжит в «Черноморце» и будет прогрессировать и дальше».