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Украина. Премьер лига
02 января 2024, 12:38 |
165
0

Роман ГРИГОРЧУК: «Потеряли 7-9 очков из-за судейских ошибок»

Тренер «Черноморца» – о первой части сезона УПЛ

02 января 2024, 12:38 |
165
0
Роман ГРИГОРЧУК: «Потеряли 7-9 очков из-за судейских ошибок»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук рассказал о том, сколько очков его команда потеряла из-за судейских ошибок в первой части сезона УПЛ:

«Сразу точно не скажешь. Но думаю, это 7-9 очков. Что немало. И если виртуально представить, что они были бы, то «Черноморец» мог бы быть на другом месте.

Но я хотел бы добавить, что есть еще один момент, который можно отнести к негативу. Это то, что мы потеряли очки не только из-за судейства, но и по собственной вине. А это еще 3-4 пункта.

Случилось это в матчах, в которых мы допустили серьезные ошибки. Они до сих пор не дают мне покоя, ведь были слишком грубыми. Поэтому по двум причинам мы недобрали более десяти пунктов».

На данный момент одесситы идут восьмыми в турнирной таблице УПЛ.

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Черноморец Одесса Роман Григорчук Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу судейство
Источник UA-Football
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