Стало известно, с кем хочет сыграть Украина в качестве подготовки к Евро

Украинская ассоциация футбола ведет переговоры с Молдовой относительно товарищеского матча в Кишиневе накануне Евро-2024, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Источник отмечает, что обе стороны переговорного процесса выбрали датой возможного матча 11 июня 2024 года. Таким образом, этот спарринг может стать «генеральной репетицией» для сборной Украины перед чемпионатом Европы, который начнется 14 июня. Но игра против Молдовы будет не единственным товарищеским матчем сборной в начале лета.

Однако Украина еще не гарантировала себе участие на турнире. Для выхода на Евро команде Сергея Реброва необходимо преодолеть плей-офф квалификации, который начнется матчем против Боснии и Герцеговины 21 марта. В случае победы от финальной части чемпионата Европы «сине-желтых» будет отделять 1 победа – над победителем пары Израиль / Исландия.

Национальная команда Молдовы уже не имеет шансов попасть на Евро-2024.