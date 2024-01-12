Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, с кем хочет сыграть Украина в качестве подготовки к Евро
Чемпионат Европы
12 января 2024, 16:43 | Обновлено 12 января 2024, 17:07
1681
1

Стало известно, с кем хочет сыграть Украина в качестве подготовки к Евро

Последним соперником сборной перед турниром может стать Молдова

12 января 2024, 16:43 | Обновлено 12 января 2024, 17:07
1681
1
Стало известно, с кем хочет сыграть Украина в качестве подготовки к Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская ассоциация футбола ведет переговоры с Молдовой относительно товарищеского матча в Кишиневе накануне Евро-2024, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Источник отмечает, что обе стороны переговорного процесса выбрали датой возможного матча 11 июня 2024 года. Таким образом, этот спарринг может стать «генеральной репетицией» для сборной Украины перед чемпионатом Европы, который начнется 14 июня. Но игра против Молдовы будет не единственным товарищеским матчем сборной в начале лета.

Однако Украина еще не гарантировала себе участие на турнире. Для выхода на Евро команде Сергея Реброва необходимо преодолеть плей-офф квалификации, который начнется матчем против Боснии и Герцеговины 21 марта. В случае победы от финальной части чемпионата Европы «сине-желтых» будет отделять 1 победа – над победителем пары Израиль / Исландия.

Национальная команда Молдовы уже не имеет шансов попасть на Евро-2024.

По теме:
Рейтинг ФИФА. Украина имеет лучший результат за 10 лет, 4 лучший в истории
Черноморец – Петролул. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дубль Эн-Несири. Марокко обыграло Сьерра-Леоне, готовясь к Кубку Африки
сборная Украины по футболу сборная Молдовы по футболу Евро-2024 чемпионат Европы по футболу товарищеские матчи Игорь Бурбас
Источник Игорь Бурбас
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Не знаю, когда он придет». Игрок Динамо подтвердил трансфер Брагару
Футбол | 12 января 2024, 13:20 2
«Не знаю, когда он придет». Игрок Динамо подтвердил трансфер Брагару
«Не знаю, когда он придет». Игрок Динамо подтвердил трансфер Брагару

Владислав Кабаев уже поздравил Максима с трансфером

«У нас контракт с 1+1». Днепр-1 не отдает телевизионные права в телепул
Футбол | 12 января 2024, 14:12 11
«У нас контракт с 1+1». Днепр-1 не отдает телевизионные права в телепул
«У нас контракт с 1+1». Днепр-1 не отдает телевизионные права в телепул

О ситуации рассказал Вячеслав Фридман

Источник назвал 3 защитников УПЛ, которых Динамо рассматривает как усиление
Футбол | 11.01.2024, 17:41
Источник назвал 3 защитников УПЛ, которых Динамо рассматривает как усиление
Источник назвал 3 защитников УПЛ, которых Динамо рассматривает как усиление
На характере! Стародубцева впервые в карьере будет играть на Grand Slam
Теннис | 12.01.2024, 07:23
На характере! Стародубцева впервые в карьере будет играть на Grand Slam
На характере! Стародубцева впервые в карьере будет играть на Grand Slam
Кепа боится, что Реал отправит его обратно в Челси
Футбол | 11.01.2024, 19:26
Кепа боится, что Реал отправит его обратно в Челси
Кепа боится, что Реал отправит его обратно в Челси
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Swed
То есть,  до Молдовы надо выиграть ещё всего лишь 2 матча.)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинец, победивший Фьюри 17 лет назад: «Усик выиграет по очкам»
Украинец, победивший Фьюри 17 лет назад: «Усик выиграет по очкам»
11.01.2024, 15:02 4
Бокс
Реал готов предложить Лунину новый контракт. Согласится ли украинец?
Реал готов предложить Лунину новый контракт. Согласится ли украинец?
11.01.2024, 13:55 11
Футбол
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
10.01.2024, 22:55 3
Футбол
У Свена-Ёрана Эрикссона последняя стадия рака, ему остался максимум год
У Свена-Ёрана Эрикссона последняя стадия рака, ему остался максимум год
11.01.2024, 12:39 9
Футбол
В первый день гандбольного Евро-2024 был установлен мировой рекорд
В первый день гандбольного Евро-2024 был установлен мировой рекорд
10.01.2024, 23:57 2
Другие виды
Карло, ты опозоришься. Фаны Реала хотят увидеть Лунина в финале Суперкубка
Карло, ты опозоришься. Фаны Реала хотят увидеть Лунина в финале Суперкубка
11.01.2024, 08:20 8
Футбол
«Я такого Фьюри еще не видел». Боксер рассказал о подготовке Тайсона
«Я такого Фьюри еще не видел». Боксер рассказал о подготовке Тайсона
11.01.2024, 19:51
Бокс
ФОТО. Свитолина с дочерью показали форму на Australian Open 2024
ФОТО. Свитолина с дочерью показали форму на Australian Open 2024
11.01.2024, 11:51 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем