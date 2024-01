У Трубина будет новый партнер по команде. Бенфика покупает звезду Сантоса

Бразильский форвард Маркос Леонардо в ближайшее время перейдет из «Сантоса» в Бенфики.

За трансфер 20-летнего футболиста португальская «Бенфика» заплатит 18 млн евро, бонусов не будет.

Ожидается, что бразильский нападающий подпишет контракт на 5 лет, сообщает инсайдер Фабрицио Романо,

В прошлом сезоне Леонардо забил 13 мячей в 31 матче бразильской Серии А. Он провел 7 поединков и забил 7 мячей за сборную Бразилии U-20.

За «Бенфику» выступает украинский голкипер Анатолий Трубин.

