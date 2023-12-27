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  4. Эффект Забарного, камбек Ман Юнайтед, КриРо vs Кот, Наоя Иноуэ – абсолют
Досье
27 декабря 2023, 06:05 |
775
0

Эффект Забарного, камбек Ман Юнайтед, КриРо vs Кот, Наоя Иноуэ – абсолют

Главные новости за 26 декабря на Sport.ua

27 декабря 2023, 06:05 |
775
0
Эффект Забарного, камбек Ман Юнайтед, КриРо vs Кот, Наоя Иноуэ – абсолют
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 26 декабря.

1А. МЮ выдал невероятный камбэк с Астон Виллой, Хойлунд впервые забил в АПЛ
С этого может начаться камбэк команды в сезоне

1Б. Зинченко теперь второй. Ливерпуль победил Бернли и возглавил АПЛ
26 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ

1В. Борнмут с Забарным легко обыграл Фулхэм, Лутон победил в битве аутсайдеров
26 декабря состоялись 2 матча 19-го тура АПЛ

2А. Дубли Роналду и Мане, ассист Бензема. Аль-Наср разбил Аль-Иттихад в гостях
Всемирный клуб обыграл «тигров» со счетом 5:2, Фабиньо получил красную карточку

2Б. Роналду возглавил гонку бомбардиров в 2023 году. Кто может догнать КриРо?
Криштиану оформил дубль за «Аль-Наср» в ворота «Аль-Иттихада», забив 52-й и 53-й мяч

3А. ВИДЕО. Наоя Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира
Японец покорил второй легчайший дивизион

3Б. Иноуэ снова абсолют. Разбил Тапалеса, даже не включая режим боксера
Страшный доминант

4. 10 января Андрей Шевченко приедет в Киев и определится с помощниками
Кандидат на пост президента УАФ формирует свою команду

5. Зинченко – в топ-10 лучших левых защитников мира по итогам 2023 года
Украинец вошел в компанию лучших

6А. Стало известно, почему Довбик раньше не хотел переходить в Жирону
Руководство каталонцев следило за нашим соотечественником на протяжении нескольких лет

6Б. «Феномен Довбика». Испанское издание разобрало путь Артема
В Испании до сих пор не до конца понимают, как украинский нападающий «Жироны» сразу ворвался в топ

7. Карло Анчелотти больше не будет делить игровое время между Кепой и Луниным
Тренер «сливочных» выберет стартового голкипера после рождественских выходных

8. Welcome Home. Фаны Динамо надписями на минах поддержали коллег из Загреба
Ультрас киевского и загребского «Динамо» находятся в дружеских отношениях

9А. МЧМ по хоккею. Турнир стартовал битвой соседей: Словакия разгромила Чехию
Турнир начался с неожиданного результата

9Б. Молодежный ЧМ по хоккею. Канада открыла турнир победой над Финляндией
Чемпион начал с победы

9В. Дубль Бриндли. США стартовали на молодежном ЧМ с победы над Норвегией
Молодежный чемпионат мира U-20 по хоккею стартовал в шведском Гетеборге

9Г. Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция оформила 6 шайб и стартовала с победы
Спокойный старт от одного из фаворитов

10А. Триумфальное возвращение Свитолиной, успешный год Цуренко, 1-й титул Костюк
Вспоминаем, как украинки провели сезон

10Б. Вы знали, что Сократес играл в Англии? На разминке пил пиво и курил сигары
Вспоминаем историю почти 20-летней давности о легендарном бразильском полузащитнике…

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Источник Sport.ua
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