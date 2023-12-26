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  4. Стало известно, почему Довбик раньше не хотел переходить в Жирону
Испания
26 декабря 2023, 15:12 |
1180
0

Стало известно, почему Довбик раньше не хотел переходить в Жирону

Руководство каталонцев следило за нашим соотечественником на протяжении нескольких лет

26 декабря 2023, 15:12 |
1180
0
Стало известно, почему Довбик раньше не хотел переходить в Жирону
ФК Жирона. Артем Довбик

Украинский нападающий Артем Довбик мог оказаться в «Жироне» гораздо раньше, чем нынешним летом.

Как сообщает sport.es, руководство каталонского клуба, в частности спортивный директор Кике Карсель, на протяжении нескольких лет следило за прогрессом Артема. Правда, подписать Довбика раньше было проблематично, поскольку «Жирона» выступала в Сегунде, а вторая лига была непривлекательным вариантом для амбициозного форварда.

После же того, как каталонцы закрепились в элитном дивизионе, Артем откликнулся на их предложение. Плюс, немаловажную роль сыграло наличие в коллективе его соотечественника Виктора Цыганкова, который довольно быстро стал лидером команды.

Отметим, что Довбик перешел в «Жирону» летом нынешнего года. В нынешнем сезоне форвард провел за каталонцев 17 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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Артем Довбик Жирона Кике Карсель чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков
Источник Sport.es
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