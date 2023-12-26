Стало известно, почему Довбик раньше не хотел переходить в Жирону

Украинский нападающий Артем Довбик мог оказаться в «Жироне» гораздо раньше, чем нынешним летом.

Как сообщает sport.es, руководство каталонского клуба, в частности спортивный директор Кике Карсель, на протяжении нескольких лет следило за прогрессом Артема. Правда, подписать Довбика раньше было проблематично, поскольку «Жирона» выступала в Сегунде, а вторая лига была непривлекательным вариантом для амбициозного форварда.

После же того, как каталонцы закрепились в элитном дивизионе, Артем откликнулся на их предложение. Плюс, немаловажную роль сыграло наличие в коллективе его соотечественника Виктора Цыганкова, который довольно быстро стал лидером команды.

Отметим, что Довбик перешел в «Жирону» летом нынешнего года. В нынешнем сезоне форвард провел за каталонцев 17 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 4 результативные передачи.