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  4. «Феномен Довбика». Испанское издание разобрало путь Артема
Испания
26 декабря 2023, 14:57 |
1367
0

«Феномен Довбика». Испанское издание разобрало путь Артема

В Испании до сих пор не до конца понимают, как украинский нападающий «Жироны» сразу ворвался в топ

26 декабря 2023, 14:57 |
1367
0
«Феномен Довбика». Испанское издание разобрало путь Артема
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанское издание El Correo Gallego разобрало путь украинского нападающего «Жироны» Артема Довбика в топ лучших бомбардиров Ла Лиги.

«Артем был в Украине годами, но его никто не замечал. У него был неудачный опыт в Дании, но он не прекращал забивать голы. Вот почему спортивный директор «Жироны» так долго мечтал привезти его в клуб, но не мог, пока команда играла во втором дивизионе.

Когда клуб получил возможность подписать украинца, понадобилось много работы, чтобы убедить его выбрать именно их. Зимой «Жироне» удалось подписать Виктора Цыганкова. Это был предварительный и почти необходимый шаг для подписания Довбика. Без Цыганкова, Довбик бы не приехал.

Сейчас они вдвоем с семьями живут в гольф-комплексе, сдержанно и очень профессионально. Недавно более 300 человек приехали в комплекс «Botiga del Girona», чтобы получить автографы украинцев.

«Жирона» много лет была командой нападающего Кристиана Стуани. Но появился Артем, самое дорогое подписание в истории клуба. Ему удалось за рекордно короткий срок вытеснить Стуани и сделать команду лучше. Украинец просто уничтожает защитников в штрафной площади, а также умно двигается за ее пределами.

Он большой, но чрезвычайно координированный и креативный. Он прекрасно играет головой и выполняет то, чего от него требует Мичел.

Одно его присутствие заставляет соперника бояться. Что бы это ни было. Какой бы уровень у вас ни был. Это меняет любой матч. Так было всегда. Его последний сезон в «Днепре-1» позволил догадаться об этом.

Но этого «робота» никто не замечал. Невыразительный форвард, способный скрывать свои эмоции. Однако в раздевалке он другой игрок. Он улыбается и кажется близким для всех, хотя языковой барьер не дает ему нормально выражать эмоции.

Его гол в дебютном матче против «Сосьедада» стал прелюдией к «феномену Довбика», который раскрылся позже».

В этом сезоне чемпионата Испании Артем Довбик провел 17 матчей, отметившись 11 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Ранее сообщалось, что им интересуется «Барселона».

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Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник El Correo
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