«Ест как лев». Названа единственная «проблема» Артема Довбика в Жироне

Партнеры Артема Довбика в каталонской «Жироне» шутят, что единственная проблема украинца – это объем пищи, которую он ест, как настоящий лев, сообщает испанское издание Relevo.

Однако все понимают, что этого требуют мышцы 26-летнего футболиста. «Он – физическое чудо. У него элитная мускулатура, которая позволяет нам предположить, что он не может травмироваться без контакта с соперником», – говорят в тренерском штабе клуба.

Также помощники Мичела говорят, что украинец является очень умным футболистом: «Он очень тактически умный. Понимает все с первого раза. Ему неважно, на какой доске Мичел объясняет: маленькой, которая используется для персональных инструкций, или большой, где даются общие установки на игру».

Издание отмечает, что Довбик пока плохо говорит по-испански, но прекрасно знает английский, поэтому Виктору Цыганкову редко приходится что-то объяснять своему соотечественнику.

Последней характеристикой Артема стала фраза, которую повторяют все, кто общается с ним ежедневно: «Он такой же ласковый, как и большой».

На счету украинского нападающего 10 забитых мячей и 5 голевых передач в 16 поединках Ла Лиги. Благодаря дублю в ворота «Алавеса» Артем Довбик попал в уникальный топ голеадоров Ла Лиги в ХХІ веке.