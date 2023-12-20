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Испания
20 декабря 2023, 17:58 | Обновлено 20 декабря 2023, 18:03
4799
2

«Ест как лев». Названа единственная «проблема» Артема Довбика в Жироне

В «Жироне» украинского нападающего считают «физическим чудом»

20 декабря 2023, 17:58 | Обновлено 20 декабря 2023, 18:03
4799
2
«Ест как лев». Названа единственная «проблема» Артема Довбика в Жироне
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Партнеры Артема Довбика в каталонской «Жироне» шутят, что единственная проблема украинца – это объем пищи, которую он ест, как настоящий лев, сообщает испанское издание Relevo.

Однако все понимают, что этого требуют мышцы 26-летнего футболиста. «Он – физическое чудо. У него элитная мускулатура, которая позволяет нам предположить, что он не может травмироваться без контакта с соперником», – говорят в тренерском штабе клуба.

Также помощники Мичела говорят, что украинец является очень умным футболистом: «Он очень тактически умный. Понимает все с первого раза. Ему неважно, на какой доске Мичел объясняет: маленькой, которая используется для персональных инструкций, или большой, где даются общие установки на игру».

Издание отмечает, что Довбик пока плохо говорит по-испански, но прекрасно знает английский, поэтому Виктору Цыганкову редко приходится что-то объяснять своему соотечественнику.

Последней характеристикой Артема стала фраза, которую повторяют все, кто общается с ним ежедневно: «Он такой же ласковый, как и большой».

На счету украинского нападающего 10 забитых мячей и 5 голевых передач в 16 поединках Ла Лиги. Благодаря дублю в ворота «Алавеса» Артем Довбик попал в уникальный топ голеадоров Ла Лиги в ХХІ веке.

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Источник Relevo
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Комментарии 2
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OKs100
Если бы Довбыку ещё было не 26, а 21, о нём говорили бы намного громче.
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+6
Микола Захарченко
Якби тільки не перехвалили , а то щось піде не так , хто винен - легіонери ...
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0
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