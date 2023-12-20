«На уровне с Холандом и Кейном». Испанское СМИ в восторге от Артема Довбика

«Артем Довбик, бюджетный форвард, который удивляет футбольный мир». Такой заголовок испанское издание AS выбрало для статьи об украинском нападающем «Жироны».

Журналист Марк Бернад Суэльвес в своем материале сравнивает Артема с мировыми звездами и восхищается невероятной работой «Жироны» на трансферном рынке:

«Казалось сложным, если не невозможным, что в «Жироне» появится бомбардир, который затмит Кристиана Стуани. Но Артем Довбик на пути к историческим сезонам, рекордам легендарных игроков, на пути к тому, чтобы стать одним из них. Он уже является одним из лучших бомбардиров Ла Лиги, отставая от Джуда Беллингема всего на 3 гола.

Цифры Довбика возносят его в число лучших «девяток» Европы, на уровне с Холандом и Кейном. Он прожорлив. 50% его ударов летит в створ, а 53% из них заканчиваются голами.

«ПСЖ» приобрел Коло Муани за 90 миллионов, но тот забил лишь 4 гола в чемпионате. У Карима Бензема в «Аль-Иттихаде» всего 9 забитых мячей. «Жирона» приобрела 70% прав на Довбыка всего за чуть более 7 миллионов евро, заставив болельщиков забыть о бывшем лидере клуба Тати Кастельяносе.

Впереди у Артема есть шанс побить рекорд Кристиана Стуани по количеству голов в первом круге (12). Сейчас у Довбыка 10 забитых мячей, но у него еще есть 2 матча – против «Бетиса» и «Атлетико».

Ранее сообщалось, что благодаря дублю в ворота «Алавеса» Артем Довбик попал в уникальный топ голеадоров Ла Лиги в ХХІ веке.