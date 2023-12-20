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Испания
20 декабря 2023, 12:12 | Обновлено 20 декабря 2023, 12:19
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«На уровне с Холандом и Кейном». Испанское СМИ в восторге от Артема Довбика

Испанское издание AS сравнило украинского нападающего «Жироны» с мировыми звездами

20 декабря 2023, 12:12 | Обновлено 20 декабря 2023, 12:19
691
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«На уровне с Холандом и Кейном». Испанское СМИ в восторге от Артема Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine

«Артем Довбик, бюджетный форвард, который удивляет футбольный мир». Такой заголовок испанское издание AS выбрало для статьи об украинском нападающем «Жироны».

Журналист Марк Бернад Суэльвес в своем материале сравнивает Артема с мировыми звездами и восхищается невероятной работой «Жироны» на трансферном рынке:

«Казалось сложным, если не невозможным, что в «Жироне» появится бомбардир, который затмит Кристиана Стуани. Но Артем Довбик на пути к историческим сезонам, рекордам легендарных игроков, на пути к тому, чтобы стать одним из них. Он уже является одним из лучших бомбардиров Ла Лиги, отставая от Джуда Беллингема всего на 3 гола.

Цифры Довбика возносят его в число лучших «девяток» Европы, на уровне с Холандом и Кейном. Он прожорлив. 50% его ударов летит в створ, а 53% из них заканчиваются голами.

«ПСЖ» приобрел Коло Муани за 90 миллионов, но тот забил лишь 4 гола в чемпионате. У Карима Бензема в «Аль-Иттихаде» всего 9 забитых мячей. «Жирона» приобрела 70% прав на Довбыка всего за чуть более 7 миллионов евро, заставив болельщиков забыть о бывшем лидере клуба Тати Кастельяносе.

Впереди у Артема есть шанс побить рекорд Кристиана Стуани по количеству голов в первом круге (12). Сейчас у Довбыка 10 забитых мячей, но у него еще есть 2 матча – против «Бетиса» и «Атлетико».

Ранее сообщалось, что благодаря дублю в ворота «Алавеса» Артем Довбик попал в уникальный топ голеадоров Ла Лиги в ХХІ веке.

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Артем Довбик Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Кристиан Стуани Джуд Беллингем Эрлинг Холанд Гарри Кейн Рандаль Коло Муани Валентин Кастельянос Карим Бензема
Источник AS
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pol-55
Може з Холандом щось чуть -чуть схожі,а до Гаррі *як до Києва рачки*.
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