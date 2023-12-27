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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
26.12.2023 22:00 – FT 3 : 2
Астон Вилла
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Англия
27 декабря 2023, 00:02 | Обновлено 27 декабря 2023, 00:24
1004
13

МЮ выдал невероятный камбэк с Астон Виллой, Хойлунд впервые забил в АПЛ

С этого может начаться камбэк команды в сезоне

27 декабря 2023, 00:02 | Обновлено 27 декабря 2023, 00:24
1004
13
МЮ выдал невероятный камбэк с Астон Виллой, Хойлунд впервые забил в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии обыграл «Астон Виллу» со счетом 3:2. Хотя все шло к очередному фиаско МЮ, который в четырех последних встречах во всех турнирах трижды проиграл и сыграл вничью, а также не забил ни одного гола.

«Астон Вилла» в первом тайме два раза забила после стандартов и, казалось, достаточно спокойно ведет матч к победе.

Однако во втором тайме МЮ пошел на камбэк. Сперва дубль сделал Гарначо (еще один его гол не засчитали), а победный мяч оформил Расмус Хойлунд. Для форварда это первый гол в АПЛ.

Команда тен Хага набирает 31 пункт и поднимается в топ-6, бирмингемская команда с 39 очками остается третьей.

Чемпионат Англии. 19-й тур

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 3:2
Голы: Гарначо, 59, 71, Хойлунд, 82 – Макгинн, 21, Дендонкер, 26

МЮ: Онана, Ван-Биссака, Варан, Эванс, Далот, Майноо (Мактоминей, 81), Эриксен (Гор, 90), Гарначо (Межбри, 90+3), Фернандес, Рэшфорд (Антони, 80), Хойлунд (Камбвала, 89)

Астон Вилла: Мартинес, Конса, Карлос, Ленгле, Динь (Морено, 50), Луис, Дендонкер (Эмека, 86), Бейлли (Дзаниоло, 77), Рэмзи (Диаби, 77), Макгинн (Дуран, 86), Уоткинс

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Манчестер Юнайтед).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Леандер Дендонкер (Астон Вилла).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Астон Вилла).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 13
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🔱Avtoigor🔱
МЮ переміг на характері, тоді як Астон Вілла зарано почали святкувати.
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+4
Tasha19
МЮ робить різдвяний подарунок своїм фанатам.
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+3
GloryUkraine
Супер другий тайм від МЮ. 
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+3
Gargantua
удивил меня солдафон
до перерыва был обычный МЮ, как всегда. А в перерыве он что то такое под хвост им насыпал, что они забегали как полоумные. Ситуация усугубилась тем, что Вилла явно подсела, и в результате вилланы во втором тайме только пыль глотали за носящимися по полю игроками МЮ.
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+3
pol-55
Та хто ж проти що б МЮ заграв як...,сьогодні таке бажання,що поза грою раз за разом,може цей камбек принесе їм впевненості.
Ответить
+1
alex55
такий МЮ мені подобається як у другому таймі.
Ответить
+1
Fahrenheit
Шкода, що Алекс Фергюсон вже старий, але б він знову підняв МЮ на вершину для нових досягнень
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Alex Komnin
Треба півскладу вивести. Бруну, Варан, Решфорд, Хойлунн, Гарначо, Еріксен. Іншіх на сміття. Особливо йолопа африканця. Він взагалі м'ячи якісь ловити може? Навіть Бартез і Марк Босніс так часто не чудили. Хай купляють Трубіна. Стане "новим Облаком".
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Brian
МЮ конечно порадовал, но неуверенность в результате в следующих играх будет присутствовать пока тренера не уволят. У этого Мачестера отсутствует дух чемпиона и победителя который им так долго прививал сэр Алекс.
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0
Микола Захарченко
Суперкамбек від МЮ , дійсно на характері ... Але подивіться на Гарначо - пацан виростає в дуже класного майстра . Сподобався також пресинг від манкуніанців і виходи в контратаки .
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0
ptolemeus
Чисто тренерська поразка від клоуна-трєнєрішкі. Вийди на другий тайм, лови МЮ на котратаках. А вийшло навпаки - МЮ їх ловив на контратаках)))) ахаххах
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-1
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