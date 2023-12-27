МЮ выдал невероятный камбэк с Астон Виллой, Хойлунд впервые забил в АПЛ
С этого может начаться камбэк команды в сезоне
«Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии обыграл «Астон Виллу» со счетом 3:2. Хотя все шло к очередному фиаско МЮ, который в четырех последних встречах во всех турнирах трижды проиграл и сыграл вничью, а также не забил ни одного гола.
«Астон Вилла» в первом тайме два раза забила после стандартов и, казалось, достаточно спокойно ведет матч к победе.
Однако во втором тайме МЮ пошел на камбэк. Сперва дубль сделал Гарначо (еще один его гол не засчитали), а победный мяч оформил Расмус Хойлунд. Для форварда это первый гол в АПЛ.
Команда тен Хага набирает 31 пункт и поднимается в топ-6, бирмингемская команда с 39 очками остается третьей.
Чемпионат Англии. 19-й тур
Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 3:2
Голы: Гарначо, 59, 71, Хойлунд, 82 – Макгинн, 21, Дендонкер, 26
МЮ: Онана, Ван-Биссака, Варан, Эванс, Далот, Майноо (Мактоминей, 81), Эриксен (Гор, 90), Гарначо (Межбри, 90+3), Фернандес, Рэшфорд (Антони, 80), Хойлунд (Камбвала, 89)
Астон Вилла: Мартинес, Конса, Карлос, Ленгле, Динь (Морено, 50), Луис, Дендонкер (Эмека, 86), Бейлли (Дзаниоло, 77), Рэмзи (Диаби, 77), Макгинн (Дуран, 86), Уоткинс
События матча
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до перерыва был обычный МЮ, как всегда. А в перерыве он что то такое под хвост им насыпал, что они забегали как полоумные. Ситуация усугубилась тем, что Вилла явно подсела, и в результате вилланы во втором тайме только пыль глотали за носящимися по полю игроками МЮ.