26 декабря на «Олд Траффорд» пройдет матч 19-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Астон Виллой». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

Команда обновила свои антирекорды, финишировав на последней, четвертой строке в группе Лиги чемпионов. Такое было и раньше, но при этом на этот раз гранд оказался слабее Галатасарая и Копенгагена, а в последнем туре, с немотивированной Баварией, когда только победа оставляла какие-то шансы, англичане вообще отказались от острых действий - и уступили немцам 0:1. Потом они провели от обороны и игру с Ливерпулем, но те 0:0 скорее помешали красным, утратившим лидерство в таблице, чем чем-то помогли себе - топ-4 все так же далеко. И стали еще дальше после 0:2 с Вест Хэмом в прошлом туре.

Астон Вилла

Клуб всегда имел немалые амбиции. И, очевидно, это и держал в уме Унаи Эмери, когда неожиданно согласился бросить вполне благополучный Вильярреал и вернуться на негостеприимный к нему Туманный Альбион. Там сразу, еще в прошлом сезоне, пришедший по ходу испанец дал ощутимый результат в виде 7-го места. А в этом сезоне, получив серьезное усиление во время летнего окна, развернулся максимально. Даже дополнительная нагрузка в виде Лиги конференций (которую, кстати, англичане проходят вполне достойно и ответственно) не помешало заметному прогрессу в АПЛ. К Рождеству вообще получилось войти в группу лидеров, и по делу, подтвердив это победами над Арсеналом и Манчестер Сити. Примечательно, что с Брентфордом вышло сложнее, его дожали только на 85-й минуте. А вот с Шеффилд Юнайтед была только ничья. Упустили шанс выйти к Рождеству на первое место - канониры и Ливерпуль сыграли тоже 1:1.

Статистика личных встреч

Именно МЮ был в числе первых, кого обыграл Эмери на новом месте. Но красные дьяволы потом выиграли и в кубке, и в АПЛ.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы пары практически равными. Но виллане стабильнее и точно не проиграют (коэффициент - 1,6).