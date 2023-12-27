Только жалуются. Эрик тен Хаг оценил матч с Астон Виллой и наехал на фанов

26 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «красных дьяволов».

После завершения встречи наставник хозяев Эрик тен Хаг прокомментировал победу своих подопечных:

«Я так рад, что нападающие сегодня забили, потому что это то, что нам было нужно. Я знаю, что они способны на это — Расмус, Рэшфорд и Гарначо. Они все хорошие финишеры. Они должны показывать это в каждой игре. Ребята, будьте ответственны, верьте в себя и будьте готовы воспользоваться шансом и забить гол.

Люди только увидели якобы провал в игре с «Вест Хэмом», но мы и там сыграли солидно. Но они видят результат и только жалуются. Я знаю, что футбол – это результат. И тебя судят именно по результатом, это нормально, но как тренер ты также должен видеть игру, и да, мы также диктовали игру с «Вест Хэмом».

Я не знаю, был ли этот камбек рождественским чудом, но мы создали больше моментов. Я рад, что Хойлунд забил, но не имеет значения, кто забьет, в конце концов мы должны победить», – сказал тен Хаг.

Видеообзор матча Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 3:2