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Англия
25 декабря 2023, 19:24 | Обновлено 25 декабря 2023, 19:36
75
0

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 декабря в 22:00 матч АПЛ

25 декабря 2023, 19:24 | Обновлено 25 декабря 2023, 19:36
75
0
Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 26 декабря, состоится матч 19-го тура чемпионата Англии, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

В таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место, имея 28 очков. «Астон Вилла» идет 3-й с 39 пунктами.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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