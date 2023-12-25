Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 декабря в 22:00 матч АПЛ
Во вторник, 26 декабря, состоится матч 19-го тура чемпионата Англии, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
В таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место, имея 28 очков. «Астон Вилла» идет 3-й с 39 пунктами.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший тренер «Днепра-1» возглавит сборную Украины U-19
Руководству «Барсы» понравилась игра Георгия в матче ЛЧ между «горняками» и каталонцами