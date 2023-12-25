Во вторник, 26 декабря, состоится матч 19-го тура чемпионата Англии, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

В таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место, имея 28 очков. «Астон Вилла» идет 3-й с 39 пунктами.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция