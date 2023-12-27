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  4. Ман Юнайтед – Астон Вилла – 3:2. Тен Хага не уволят. Видеообзор матча
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
26.12.2023 22:00 – FT 3 : 2
Астон Вилла
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Англия
27 декабря 2023, 00:50 | Обновлено 27 декабря 2023, 00:55
269
0

Ман Юнайтед – Астон Вилла – 3:2. Тен Хага не уволят. Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 19-го тура АПЛ

27 декабря 2023, 00:50 | Обновлено 27 декабря 2023, 00:55
269
0
Ман Юнайтед – Астон Вилла – 3:2. Тен Хага не уволят. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии обыграл «Астон Виллу» со счетом 3:2.

Чемпионат Англии. 19-й тур

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 3:2
Голы: Гарначо, 59, 71, Хойлунд, 82 – Макгинн, 21, Дендонкер, 26

МЮ: Онана, Ван-Биссака, Варан, Эванс, Далот, Майноо (Мактоминей, 81), Эриксен (Гор, 90), Гарначо (Межбри, 90+3), Фернандес, Рэшфорд (Антони, 80), Хойлунд (Камбвала, 89)

Астон Вилла: Мартинес, Конса, Карлос, Ленгле, Динь (Морено, 50), Луис, Дендонкер (Эмека, 86), Бейлли (Дзаниоло, 77), Рэмзи (Диаби, 77), Макгинн (Дуран, 86), Уоткинс

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Манчестер Юнайтед).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Леандер Дендонкер (Астон Вилла).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Астон Вилла).
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Источник Sport.ua
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