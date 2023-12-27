Ман Юнайтед – Астон Вилла – 3:2. Тен Хага не уволят. Видеообзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 19-го тура АПЛ
«Манчестер Юнайтед» в матче чемпионата Англии обыграл «Астон Виллу» со счетом 3:2.
Чемпионат Англии. 19-й тур
Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 3:2
Голы: Гарначо, 59, 71, Хойлунд, 82 – Макгинн, 21, Дендонкер, 26
МЮ: Онана, Ван-Биссака, Варан, Эванс, Далот, Майноо (Мактоминей, 81), Эриксен (Гор, 90), Гарначо (Межбри, 90+3), Фернандес, Рэшфорд (Антони, 80), Хойлунд (Камбвала, 89)
Астон Вилла: Мартинес, Конса, Карлос, Ленгле, Динь (Морено, 50), Луис, Дендонкер (Эмека, 86), Бейлли (Дзаниоло, 77), Рэмзи (Диаби, 77), Макгинн (Дуран, 86), Уоткинс
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем завершил 2023 год в списке лучших бомбардиров испанского чемпионата
С этого может начаться камбэк команды в сезоне