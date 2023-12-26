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Бёрнли
26.12.2023 19:30 – FT 0 : 2
Ливерпуль
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Англия
26 декабря 2023, 21:29 | Обновлено 26 декабря 2023, 21:31
573
1

Зинченко теперь второй. Ливерпуль победил Бернли и возглавил АПЛ

26 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ

26 декабря 2023, 21:29 | Обновлено 26 декабря 2023, 21:31
573
1
Зинченко теперь второй. Ливерпуль победил Бернли и возглавил АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 26 декабря 2023 года, состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Бернли» и «Ливерпулем». Победу со счетом 2:0 одержала команда гостей.

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Уже на 6-й минуте счет открыл Дарвин Нуньес, удачно пробив из-за пределов штрафной площадки.

На 55-й минуте Харви Эллиотт должен был удваивать преимущество, но его забитый мяч был отменен из-за офсайда.

Точку в поединке поставил Диогу Жота, который отметился голом на 90-й минуте.

Эта победа позволяет «Ливерпулю» возглавить турнирную таблицу АПЛ по крайней мере до следующего матча «Арсенала».

Английская Премьер-лига. 19-й тур. 26 декабря.

Бернли – Ливерпуль – 0:2
Голы: Нуньес, 6, Жота, 90

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Ливерпуль Бернли чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы на футбол Дарвин Нуньес Диогу Жота
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Vladimir Shevchenko
Я прошлый сезон АПЛ не смотрел, но можете сказать - такие экзотические выездные формы у всех команд и в прошлом сезоне были?
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