26 декабря на «Терф Мур» пройдет матч 19-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Бернли» встретится с «Ливерпулем». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Бернли

Команда вряд ли могла похвастаться наличием рождественского настроения. Пока что кажется, что и она сама, и ее наставник, Венсан Компани, были хороши на уровне Чемпионшипа. Там они громили всех в прошлом сезоне, заодно успев неплохо проявить себя в кубке. Но на более высоком уровне идеи бельгийца практически не работают, и кларетовые уныло и, по сути, уже безнадежно болтаются в зоне вылета. Все, что получается, это изредка отбирать у кого-то очки. У Лутона и Шеффилд Юнайтед даже выиграли, причем клинков разгромив 5:0. Также были ничьи, по 1:1, с Ноттингем Форест и Брайтоном, но всего этого мало для того, чтобы всерьез говорить о выживании. Даже выиграв 2:0 у Фулхэма в прошлом туре, Рождество отметили в числе безнадежных андердогов.

Ливерпуль

Клуб имел все шансы предоставить своим болельщикам поистине царский подарок на Рождество (точнее - от фараона, если учесть национальность их лидера, Салаха). В Лиге Европы у англичан все получилось, но и там была ложка дегтя в виде поражения в последнем туре Юниону. Но там соперник был мотивирован, а фаворит - нет. На прошлой неделе в Кубке Лиги Вест Хэм, который точно не хотел капитулировать, что не помешало его разгромить 5:1. Но безусловный приоритет для мерсисайдцев это АПЛ, где они, может, неожиданно для самих себя стали лидером в декабре. А потом сразу упустили этот статус, не сумев пробить играющих на 0:0 Манчестер Юнайтед. В итоге на субботний поединок с Арсеналом красные выходили в статусе догоняющих. И канониры отбились на 1:1, сохранив лидерство.

Статистика личных встреч

Конечно же, явное преимущество в очных поединках у Ливерпуля. В том числе он выиграл все 3 крайних матча, причем сухо.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что хозяева не смогут снова удивить, а красные обойдутся без осечки. Ставим на гостей при форе -1,5 гола (коэффициент - 2,06).