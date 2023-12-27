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Бёрнли
26.12.2023 19:30 – FT 0 : 2
Ливерпуль
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Англия
27 декабря 2023, 00:25 |
93
0

Бернли – Ливерпуль – 0:2. На первое место. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 19-го тура АПЛ

27 декабря 2023, 00:25 |
93
0
Бернли – Ливерпуль – 0:2. На первое место. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

26 декабря состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Бернли» и «Ливерпулем». Победу со счетом 2:0 одержала команда гостей.

Эта победа позволяет «Ливерпулю» возглавить турнирную таблицу АПЛ как минимум до следующего матча «Арсенала».

Английская Премьер-лига. 19-й тур. 26 декабря.

Бернли – Ливерпуль – 0:2
Голы: Нуньес, 6, Жота, 90

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
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Ливерпуль Бернли чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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