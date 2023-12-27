Англия27 декабря 2023, 00:25 |
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Бернли – Ливерпуль – 0:2. На первое место. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 19-го тура АПЛ
27 декабря 2023, 00:25 |
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26 декабря состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Бернли» и «Ливерпулем». Победу со счетом 2:0 одержала команда гостей.
Эта победа позволяет «Ливерпулю» возглавить турнирную таблицу АПЛ как минимум до следующего матча «Арсенала».
Английская Премьер-лига. 19-й тур. 26 декабря.
Бернли – Ливерпуль – 0:2
Голы: Нуньес, 6, Жота, 90
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
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