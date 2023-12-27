26 декабря состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Бернли» и «Ливерпулем». Победу со счетом 2:0 одержала команда гостей.

Эта победа позволяет «Ливерпулю» возглавить турнирную таблицу АПЛ как минимум до следующего матча «Арсенала».

Английская Премьер-лига. 19-й тур. 26 декабря.

Бернли – Ливерпуль – 0:2

Голы: Нуньес, 6, Жота, 90