Зинченко – в топ-10 лучших левых защитников мира по итогам 2023 года

Международный центр спортивных исследований (CIES) презентовал десятки лучших футболистов мира по игровым позициям, подведя, таким образом, итоги 2023 года.

Единственным украинским футболистом, вошедшим в топ-компании, стал игрок лондонского «Арсенала» Александр Зинченко.

Он занял восьмое место в реестре лучших левых защитников мира по версии CIES. Зинченко уступил только Тео Эрнандесу («Милан»), Хоакину Пикересу («Палмейрас»), Алексу Гримальдо («Байер»), Фредерику Эурснесу («Бенфика»), Йошко Гвардиолу («Манчестер Сити»), Алехандро Бальде («Барселона») и Дану Берну («Ньюкасл»).

Ранее стало известно, что английский эксперт Гари Невилл подверг Александра Зинченко критике.