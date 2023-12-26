Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зинченко – в топ-10 лучших левых защитников мира по итогам 2023 года
Англия
26 декабря 2023, 11:49 | Обновлено 26 декабря 2023, 12:38
1055
4

Зинченко – в топ-10 лучших левых защитников мира по итогам 2023 года

Украинец вошел в компанию лучших

26 декабря 2023, 11:49 | Обновлено 26 декабря 2023, 12:38
1055
4
Зинченко – в топ-10 лучших левых защитников мира по итогам 2023 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Международный центр спортивных исследований (CIES) презентовал десятки лучших футболистов мира по игровым позициям, подведя, таким образом, итоги 2023 года.

Единственным украинским футболистом, вошедшим в топ-компании, стал игрок лондонского «Арсенала» Александр Зинченко.

Он занял восьмое место в реестре лучших левых защитников мира по версии CIES. Зинченко уступил только Тео Эрнандесу («Милан»), Хоакину Пикересу («Палмейрас»), Алексу Гримальдо («Байер»), Фредерику Эурснесу («Бенфика»), Йошко Гвардиолу («Манчестер Сити»), Алехандро Бальде («Барселона») и Дану Берну («Ньюкасл»).

Ранее стало известно, что английский эксперт Гари Невилл подверг Александра Зинченко критике.

По теме:
Борнмут – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Эрик ТЕН ХАГ:  «Уверен, болельщики МЮ очень разочарованы в нас»
Бернли – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон Александр Зинченко
Источник CIES
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Валлина выявлен перелом после боя с Джошуа
Бокс | 25 декабря 2023, 12:00 3
У Валлина выявлен перелом после боя с Джошуа
У Валлина выявлен перелом после боя с Джошуа

Швед получил серьезный урон в поединке с британцем

Источник: один из самых дорогих игроков Днепра-1 покинет клуб
Футбол | 25 декабря 2023, 18:35 3
Источник: один из самых дорогих игроков Днепра-1 покинет клуб
Источник: один из самых дорогих игроков Днепра-1 покинет клуб

Василий Кравец недоволен своей игровой практикой

Интернасьонал собирается подписать постоянный контракт с защитником Шахтера
Футбол | 26.12.2023, 10:56
Интернасьонал собирается подписать постоянный контракт с защитником Шахтера
Интернасьонал собирается подписать постоянный контракт с защитником Шахтера
Анчелотти принял важное решение, которое явно не понравится Лунину
Футбол | 25.12.2023, 11:39
Анчелотти принял важное решение, которое явно не понравится Лунину
Анчелотти принял важное решение, которое явно не понравится Лунину
Дончич набрал 10 тысяч очков за карьеру в НБА
Баскетбол | 26.12.2023, 09:21
Дончич набрал 10 тысяч очков за карьеру в НБА
Дончич набрал 10 тысяч очков за карьеру в НБА
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
виталий жалыбин
красавец а пдфо+ 1.5%  военного сбора заплатил лучше напишите))и если да то в какую страну)))
Ответить
+1
Tasha19
Йошко Гвардіол ЦЗ, грати ЛЗ йому не найзручніше, на фланзі його часто возять.
Ответить
0
Remark
Миколенко в цьому списку не вистачає.
Ответить
0
Valentyn
Особливо підтвердив свій татус проти Ліверпуля нещодавно)))
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уайлдер проиграл Паркеру. Отдал победу, не сделав ничего
Уайлдер проиграл Паркеру. Отдал победу, не сделав ничего
24.12.2023, 11:35 22
Бокс
ВИДЕО. В стиле Роналду. Сын Месси оформил гол бисиклетой за Интер Майами
ВИДЕО. В стиле Роналду. Сын Месси оформил гол бисиклетой за Интер Майами
25.12.2023, 04:48 5
Футбол
Джеймс – самый высокооплачиваемый баскетболист НБА. Карри и Дюрант в тройке
Джеймс – самый высокооплачиваемый баскетболист НБА. Карри и Дюрант в тройке
24.12.2023, 13:34
Баскетбол
ВИДЕО. Бывший звездный форвард Динамо забил 3-й гол в чемпионате Франции
ВИДЕО. Бывший звездный форвард Динамо забил 3-й гол в чемпионате Франции
24.12.2023, 23:02 1
Футбол
«О чем думал коуч?» Фаны Челси не понимают, почему Мудрик не играл в основе
«О чем думал коуч?» Фаны Челси не понимают, почему Мудрик не играл в основе
24.12.2023, 20:02 30
Футбол
Будет играть против Довбика, Цыганкова? Гранд Ла Лиги нацелился на Судакова
Будет играть против Довбика, Цыганкова? Гранд Ла Лиги нацелился на Судакова
25.12.2023, 06:10 40
Футбол
ФОТО. Найдите разницу. Ливерпуль не реализовал выход 5 в 1, а Челси – 3 в 0
ФОТО. Найдите разницу. Ливерпуль не реализовал выход 5 в 1, а Челси – 3 в 0
24.12.2023, 19:25 10
Футбол
Эффект футбола. Как ФК Жирона меняет экономику всего города?
Эффект футбола. Как ФК Жирона меняет экономику всего города?
24.12.2023, 11:35 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем