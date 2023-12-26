Зинченко – в топ-10 лучших левых защитников мира по итогам 2023 года
Украинец вошел в компанию лучших
Международный центр спортивных исследований (CIES) презентовал десятки лучших футболистов мира по игровым позициям, подведя, таким образом, итоги 2023 года.
Единственным украинским футболистом, вошедшим в топ-компании, стал игрок лондонского «Арсенала» Александр Зинченко.
Он занял восьмое место в реестре лучших левых защитников мира по версии CIES. Зинченко уступил только Тео Эрнандесу («Милан»), Хоакину Пикересу («Палмейрас»), Алексу Гримальдо («Байер»), Фредерику Эурснесу («Бенфика»), Йошко Гвардиолу («Манчестер Сити»), Алехандро Бальде («Барселона») и Дану Берну («Ньюкасл»).
Ранее стало известно, что английский эксперт Гари Невилл подверг Александра Зинченко критике.
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