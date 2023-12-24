«Палка в колесах Арсенала». Английский эксперт подверг критике Зинченко
Гари Невилл недоволен игрой украинца против «Ливерпуля»
Вчера, 23 декабря 2023 года, состоялся центральный матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и лондонским «Арсеналом». Игра закончились с ничейным счетом 1:1.
Счет во встрече благодаря голу Габриэла Магальяеса на 4-й минуте открыл «Арсенал». Однако уже на 29-й минуте конечный счет поединка установил нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, которому удалось обыграть Александра Зинченко и мощно пробить по воротам.
После матча английский эксперт и бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал игру украинского защитника:
«Арсеналу» просто нужно убрать Зинченко, они должны посмотреть на скамейку запасных, ведь он – палка в колесах. Он снова теряет мяч против Салаха, игрока мирового класса. Что он делает, пытаясь играть на своей половине поля против «Ливерпуля» в такой атмосфере, в такой игре?»
В этом сезоне Александр Зинченко провел 23 матча за лондонский «Арсенал», отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.
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