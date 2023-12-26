Вы знали, что Сократес играл в Англии? На разминке пил пиво и курил сигары

Если взглянуть в официальную биографию легендарного экс-полузащитника сборной Бразилии Сократеса, который был капитаном «селесао» на ЧМ-1982, то с высокой долей вероятности вы не увидите там никаких упоминаний об Англии. Единственной европейской командой в карьере Сократеса оказалась итальянская Фиорентина, где бразилец провел сезон-1984/85, после чего вернулся на родину и выступал там вплоть до конца 1989 года, когда и принял решение повесить бутсы на гвоздь в рядах Ботафого из Рибейран-Прету.

В восьмидесятые годы минувшего века Сократес был действительно культовой фигурой для бразильского футбола. Такими до него являлись Гарринча, Пеле и Карлос Альберто, и такими уже после него сумели стать Роналдо, Ривалдо и Роналдиньо.

Невероятно элегантный и всегда стильный Сократес был узнаваем везде и всюду. Мощная пышная борода, шикарные кудрявые волосы и культовая желто-зеленая футболка. Для многих болельщиков тех лет этот футболист быстро стал настоящей иконой, хотя большинство из них лишь впервые увидели Сократеса на экранах телевизоров во время просмотра матчей ЧМ-1982, проходившего в Испании. Спустя четыре года, на ЧМ-1986 в Мексике, бразильский полузащитник запомнился тем, что начал носить повязку на голове (однажды он был вынужден сделать ее из носков товарища по команде!), и именно Сократес забил единственный мяч в стартовом для «селесао» поединке на том мундиале против Испании (1:0). И пускай в четвертьфинале ЧМ-1986 Сократес составил пару Жулио Сезару в роли неудачников в серии пенальти против Франции, из-за чего бразильцы покинули мундиаль уже на этой стадии, для большинства фанатов «селесао» этот высоченный хавбек все равно оставался любимцем на все времена.

Как же так случилось, что осенью 2004 года Сократес оказался в Англии и в возрасте 50 лет даже сыграл один поединок за местную команду Гарфорт Таун, основанную в 1964 году и ныне выступающую в Премьер-дивизионе Восточной футбольной лиги северных графств, которая является полупрофессиональной лигой и находится на девятом уровне пирамиды всего английского футбола?

Все дело в персоне Саймона Клиффорда. Этот человек с детства безумно любил футбол и очень симпатизировал Бразилии. В 1997 году Клиффорд, которому на тот момент было лишь 27, занял 5 тысяч фунтов у профсоюза учителей Великобритании, что позволило ему оплатить поездку в Бразилию, где Саймон сумел познакомиться со многими культовыми фигурами, в том числе и Сократесом. Вернувшись домой, Клиффорд, сумев привлечь деньги инвесторов, открыл детскую футбольную школу в Лидсе, акцент в которой делался на бразильской модели воспитания игроков.

Getty Images. Саймон Клиффорд (слева) и Сократес



В 2003 году Саймон Клиффорд стал владельцем футбольного клуба Гарфорт Таун и имел грандиозные планы на будущее. В частности, за двадцать лет новый собственник «горняков» (прозвище Гарфорт Таун) планировал вывести клуб как минимум в Чемпионшип с прицелом на дальнейший выход в Премьер-лигу. Для того, чтобы воплощать свои мечты в реальность Клиффорд сразу же зашел с козырей. У Саймона к тому моменту была уже весьма обширная сеть контактов в Англии и Бразилии, благодаря чему он сумел завлечь в свой клуб не только экс-хавбека Манчестер Юнайтед Ли Шарпа, который сыграл за Гарфорт Таун 21 поединок, но и бразильца Сократеса.

«Я предпринял несколько попыток, и в итоге Сократес сказал, что ему это будет интересно. Он довольно принципиальный парень, и его не интересуют деньги. Последнее даже хорошо для нас, потому что мы не платим ему деньги», – рассказывал Клиффорд. «Мне сказали, что он все еще находится в хорошей физической форме, хотя и продолжает курить. Я довольно строг в отношении дисциплины и курения, но для него, полагаю, смогу сделать исключение».

Клиффорд лично руководил командой, и подписал с Сократесом месячный контракт, желая оценить в реальности способности сверх возрастного бразильца. Экс-капитан «селесао» был очень воодушевлен этим вызовом, стремясь получить новую порцию незабываемых впечатлений, хотя ранее он видел уже очень многое, сыграв 60 матчей за сборную Бразилии, в том числе 10 поединков в рамках финальных частей чемпионатов мира 1982 и 1986 годов.

«Я действительно с нетерпением жду возможности сыграть за Гарфорт Таун. Я ничего не знаю об этом клубе и никогда ранее не был на севере Англии, но я всегда готов к новым вызовам», – говорил Сократес. «Будет интересно посмотреть, какое качество игры в этом дивизионе. Не знаю, как долго мне удастся быть здесь, но я приложу все усилия, чтобы оказаться полезным. Сейчас мне 50 лет, и я явно не буду самым быстрым человеком на поле. Но я уверен, что смогу продемонстрировать болельщикам и удивить соперников несколькими своими фирменными трюками».

Появление Сократеса в Гарфорт Таун спустя 15 лет после того, как он официально объявил о завершении карьеры футболиста, выглядело чем-то абсолютно сюрреалистичным. Но 20 ноября 2004 года бразилец объявился перед 1300 фанатами в поединке против Тадкастер Альбион в рамках девятого дивизиона английского футбола. Он сидел на скамейке запасных с накинутой на ноги спортивной курткой, что лишний раз ярко демонстрировало разницу в условиях между Йоркширом и Рио-де-Жанейро…

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Чтобы выйти на поле Сократесу потребовалось ждать практически самой концовки матча. Клиффорд выпустил легендарного бразильца на поле за 12 минут до финального свистка, а Гарфорт Таун удалось в том поединке сыграть вничью 2:2.

Болельщикам «горняков» Сократес доказал, что форма временна, а класс постоянен. В свои 50 лет он все еще оказался опасен для вратаря соперников, когда дальним неожиданным ударом заставил того спасать свои владения. Однако позже бразильский ветеран признал, что даже в девятой английской лиге темп игры для него слишком высок, и уже в следующем матче болельщики Гарфорт Таун Сократеса не увидели. Да и Саймон Клиффорд, похоже, не слишком-то и шутил, когда говорил о своем строгом отношении к дисциплине.

«Я решил не использовать Сократеса в следующем матче, потому что его разминка заключалась в том, что он выпил две бутылки пива и выкурил три сигары, которые оказались у нас в раздевалке», – пояснял тогдашний владелец и менеджер Гарфорт Таун. «Не думаю, что для него было бы хорошей идеей продолжать играть слишком много, хотя он этого очень хочет».

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Грег Келли, лучший бомбардир Гарфорт Таун на тот момент, вспоминал тот день следующим образом: «На самом деле, мы не встречались с Сократесом до того момента. Мы все наспех поговорили с ним, и он дал нам свою установку. Он лишь немного говорил по-английски, его речь была ломаной и состояла всего из пары предложений, которыми он хотел пожелать нам удачи. Это был совершенно морозный день, и на Сократесе, должно быть, было не менее четырех комплектов перчаток. Также время от времени он в совершенно нахальном стиле выкуривал сигару. После игры некоторые из нас даже не надеялись, что Сократес выживет, учитывая то, как он кашлял в душе».

На этом история сотрудничества Сократеса с Гарфорт Таун и завершилась. В 2009 году Саймон Клиффорд привел «горняков» к сенсационной победе в Кубке округа Уэст-Райдинг, после чего покинул клуб и сфокусировался на работе с молодыми талантами, в которой весьма преуспел и которой занимается по сегодняшний день, запустив Integer Football – индивидуализированную программу тренировок «один на один», которая работает на всех этапах игры (технической, физической, тактической и психологической).

Что касается Сократеса, то 4 декабря 2011 года легендарного бразильца не стало в возрасте 57 лет. Он скончался в одной из клиник Сан-Паулу от септического шока, вызванного кишечной инфекцией, но жители Гарфорта, как и миллионы людей, которые с обожанием наблюдали за Сократесом по телевизору во время чемпионатов мира, никогда не забудут его великолепные навыки и харизму на поле. Даже если кому-то из них суждено было увидеть воочию все это на протяжении лишь 12 минут…

Текст: meta.ua/sport