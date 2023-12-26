Welcome Home. Фаны Динамо надписями на минах поддержали коллег из Загреба
Ультрас киевского и загребского «Динамо» находятся в дружеских отношениях
Ультрас киевского «Динамо», которые сейчас в составе ВСУ защищают восточные и южные границы Украины от вероломного вторжения российских оккупационных войск, не забывают о футбольных делах.
Накануне в сеть попала фотография, на которой запечатлены минометные мины с надписями поддержки от ультрас киевского «Динамо» в сторону коллег из Загреба: «Welcome Home», «Bad Blue Boys», «Dynamo Kyiv Dinamo Zagreb», «Welcome Back Dragan».
25.12.2023, Dynamo Kyiv🇺🇦 Hooligans welcomed back BBB (Dinamo Zagreb🇭🇷) https://t.co/8vXKNHUM7I pic.twitter.com/u1HhWE1ksQ— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) December 25, 2023
Тем самым фанаты киевского клуба поддержали хорватских коллег, которые недавно были выпущены из греческой тюрьмы, где провели несколько месяцев по причине участия в массовых беспорядках перед поединком против АЕКа в августе нынешнего года, который должен был состояться в рамках квалификации Лиги чемпионов.
Тогда в Греции полиция задержала более сотни фанатов «Динамо» Загреб, которых подозревали в гибели греческого болельщика Михалиса Кацуриса. Однако следствие установило, что Кацуриса в ходе бойни между фанатами АЕКа и «Динамо» убил его же товарищ – болельщик афинского клуба. После этого хорватские фанаты и были отпущены на свободу, получив возможность вернуться на родину.
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