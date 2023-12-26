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  4. Welcome Home. Фаны Динамо надписями на минах поддержали коллег из Загреба
Украина. Премьер лига
26 декабря 2023, 19:09 |
1764
0

Welcome Home. Фаны Динамо надписями на минах поддержали коллег из Загреба

Ультрас киевского и загребского «Динамо» находятся в дружеских отношениях

26 декабря 2023, 19:09 |
1764
0
Welcome Home. Фаны Динамо надписями на минах поддержали коллег из Загреба
Getty Images/Global Images Ukraine. Bad Blue Boys - ультрас Динамо Загреб

Ультрас киевского «Динамо», которые сейчас в составе ВСУ защищают восточные и южные границы Украины от вероломного вторжения российских оккупационных войск, не забывают о футбольных делах.

Накануне в сеть попала фотография, на которой запечатлены минометные мины с надписями поддержки от ультрас киевского «Динамо» в сторону коллег из Загреба: «Welcome Home», «Bad Blue Boys», «Dynamo Kyiv Dinamo Zagreb», «Welcome Back Dragan».

Тем самым фанаты киевского клуба поддержали хорватских коллег, которые недавно были выпущены из греческой тюрьмы, где провели несколько месяцев по причине участия в массовых беспорядках перед поединком против АЕКа в августе нынешнего года, который должен был состояться в рамках квалификации Лиги чемпионов.

Тогда в Греции полиция задержала более сотни фанатов «Динамо» Загреб, которых подозревали в гибели греческого болельщика Михалиса Кацуриса. Однако следствие установило, что Кацуриса в ходе бойни между фанатами АЕКа и «Динамо» убил его же товарищ – болельщик афинского клуба. После этого хорватские фанаты и были отпущены на свободу, получив возможность вернуться на родину.

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Источник Index.hr
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