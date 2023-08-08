Фанатский замес в Греции. Один убитый, более 100 задержанных
Поклонники «Динамо» Загреб шокировали Афины
Приезд болельщиков загребского «Динамо» в столицу Греции – Афины – на матч квалификации Лиги чемпионов с местным АЕКом привел к столкнованиям.
Сообщается, что примерно 150 хорватских ультрас разгуливали по улицам Афин и нападали на людей. В какой-то момент у них завязалась драка с фанатами АЕК. В результате столкновения в больнице от ножевого ранения скончался 22-летний грек, еще 8 человек получили ранения различной тяжести.
Полиция была вынуждена арестовать более 100 фанатов, преимущественно – хорватских.
Всех задержанных ждет суровое наказание. Год назад в Греции был увеличен максимальный срок наказания за преступления, связанные с фанатским насилием, с шести месяцев до пяти лет.
VIDEO της επιδρομής των οπαδών της Ντίναμο Ζάγκρεμπ στη Νέα Φιλαδέλφεια pic.twitter.com/GeYpPh4RnG— Marka2‼️ (@Marka2free) August 7, 2023
07.08.2023, AEK Athens🇬🇷 vs BBB (Dinamo Zagreb🇭🇷), AEK run https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/GFU1DwWCj7— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 7, 2023
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