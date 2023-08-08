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Лига чемпионов
08 августа 2023, 12:11 | Обновлено 08 августа 2023, 12:22
561
0

Фанатский замес в Греции. Один убитый, более 100 задержанных

Поклонники «Динамо» Загреб шокировали Афины

08 августа 2023, 12:11 | Обновлено 08 августа 2023, 12:22
561
0
Фанатский замес в Греции. Один убитый, более 100 задержанных

Приезд болельщиков загребского «Динамо» в столицу Греции – Афины – на матч квалификации Лиги чемпионов с местным АЕКом привел к столкнованиям.

Сообщается, что примерно 150 хорватских ультрас разгуливали по улицам Афин и нападали на людей. В какой-то момент у них завязалась драка с фанатами АЕК. В результате столкновения в больнице от ножевого ранения скончался 22-летний грек, еще 8 человек получили ранения различной тяжести.

Полиция была вынуждена арестовать более 100 фанатов, преимущественно – хорватских.

Всех задержанных ждет суровое наказание. Год назад в Греции был увеличен максимальный срок наказания за преступления, связанные с фанатским насилием, с шести месяцев до пяти лет.

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фанаты убийство АЕК Афины Динамо Загреб Лига чемпионов
Источник L'Equipe
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